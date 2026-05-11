Buduće učenike prvog razreda četiri lozničke srednje škole čeka 816 mesta, koliko je predviđeno u junskom upisnom roku, što će biti više nego dovoljno za 629 osmaka koliko ih završava 14 osnovnih škola u Loznici.

Iz gradske uprave navode da osnovnu školu ove godine završava 76 učenika manje nego prethodne, te da će mesta, i uz dolazak đaka iz susednih opština i Republike Srpske, u srednjim školama biti za sve zainteresovane.

Ovogodišnji plan upisa rezultat je koordinisanog rada lokalne samouprave, škola, Nacionalne službe za zapošljavanje i privredne komore, sa ciljem da se usklade potrebe tržišta rada i interesovanja učenika. Predviđenih 816 novih učenika biće raspoređeno u 29 obrazovnih profila, od čega su 22 četvrtog, sedam trećeg stepena i jedan obrazovni profil u Srednjoj ekonomskoj školi predviđen je za učenike sa smetnjama u razvoju.

U Gimnaziji ''Vuk Karadžić'' planiran je upis 160 učenika u šest odeljenja, tri prirodno-matematička, dva društveno-jezička i jedno specijalizovano IT odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, Tehnička škola nudi 224 mesta, učenici će biti raspoređeni u osam obrazovnih profila, po četiri četvrtog i trećeg stepena, dok Srednja ekonomska škola nudi isti broj obrazovnih profila, za 224 đaka plus dodatnih 12 mesta za učenike sa smetnjama u razvoju, buduće servire.

U Srednjoj školi ''Sveti Sava'' biće upisano 196 učenika u sedam obrazovnih profila i jedina u odnosu na prošlu godinu uvodi nove smerove. Tri nova obrazovna profila su pedijatrijske sestre, fizioterapeutski i farmaceutski tehničari. Iz lokalne samouprave uveravaju da su škole apsolutno spremne za predstojeći upis i sa sasvim dovoljno mesta za sve učenike koji planiraju da nastave školovanje.