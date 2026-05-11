NA POKLON ZA ROĐENDAN OD RODITELJA DOBILA ODGAJIVAČNICU PASA: Zaječarci dobro znaju za Ivu i njenu ljubav prema psima, nastavlja porodičnu tradiciju (VIDEO)
U svetu kinologije, gde su posvećenost i ljubav prema psima ključ uspeha, jedna od istaknutih uzgajivača i hendlera svakako je Iva Petrović Đorđević iz Zaječara.
Već više od dve decenije posvećena ovom pozivu, Iva je izgradila ime kroz brojne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
Mlada Zaječarka i ljubav prema psima ali i posao nasledila je od roditelja, tačnije dobila kao dar za rođendan.
Ime i posao koji su počeli da grade još 1991. sada su s punim poverenjem poverili svojoj naslednici, a na njoj je da tu odgovornost i ugled i zadrži.
Oni su odgajali rotvajlere a prošle godine su joj za rođendan poklonili vlasništvo nad odgajivačnicom.
- Ja odgajam oštrodakle jazavičare, kaže Iva ne skrivajući uzbuđenje zbog roditeljskog poklona i činjenice da je velika stvar dobiti tako nešto što su njeni roditelji s ljubavlju i predanošću gradili tolike decenije.
Osim jazavičara, u njenoj odgajivačnici su i pinčevi, srpski goniči, korgiji, čau-čau ...
Učestvovala je na evropskim i svetskim izložbama a njen najtrofejniji pas Viktor bio je pobednik upravo na tim šampionatima.
