Slušaj vest

U svetu kinologije, gde su posvećenost i ljubav prema psima ključ uspeha, jedna od istaknutih uzgajivača i hendlera svakako je Iva Petrović Đorđević iz Zaječara.

Već više od dve decenije posvećena ovom pozivu, Iva je izgradila ime kroz brojne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Mlada Zaječarka i ljubav prema psima ali i posao nasledila je od roditelja, tačnije dobila kao dar za rođendan.

Ime i posao koji su počeli da grade još 1991. sada su s punim poverenjem poverili svojoj naslednici, a na njoj je da tu odgovornost i ugled i zadrži.

1/3 Vidi galeriju Odgajivač Iva iz Zaječara i njen šampion Viktor Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Oni su odgajali rotvajlere a prošle godine su joj za rođendan poklonili vlasništvo nad odgajivačnicom.

- Ja odgajam oštrodakle jazavičare, kaže Iva ne skrivajući uzbuđenje zbog roditeljskog poklona i činjenice da je velika stvar dobiti tako nešto što su njeni roditelji s ljubavlju i predanošću gradili tolike decenije.

Osim jazavičara, u njenoj odgajivačnici su i pinčevi, srpski goniči, korgiji, čau-čau ...