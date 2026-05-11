SUBVENCIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST DOBILO 50 DOMAĆINSTAVA: Opština Aleksandrovac potpisala ugovore sa građanima vredne 10 miliona dinara
U sali Skupštine opštine Aleksandrovac svečano su potpisani ugovori između Opštine i građana koji su ostvarili pravo na subvencije za sufinansiranje mera energetske efikasnosti, namenjenih sanaciji porodičnih kuća i stanova.
U ime lokalne samouprave ugovore je potpisala predsednica opštine Jelena Paunović, koja je istakla da Aleksandrovac već petu godinu zaredom realizuje ovaj program, pružajući podršku građanima u unapređenju energetske efikasnosti domaćinstava.
Realizacijom ovog programa očekuje se značajno smanjenje potrošnje energije, ali i poboljšanje kvaliteta stanovanja, što je jedan od prioriteta lokalne samouprave.
