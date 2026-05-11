Bogatu kulinarsku tradiciju naše zemlje čine specifični recepti, originalni sastojci i načini pripreme hrane koji se razlikuju od sela do sela.

Dušica Petrov Nikolić kuvanje je zavolela još kao devojčica, učila je od tetke a danas nema šta ne ume da spremi. 

Ova mlada žena prava je majstorica u spremanju sarmi za koje kaže da moraju dugo da se krčkaju u masti s puno začina te da je upravo to ono što ih čini tako posebnim i ukusnim.

Dušica Petrov Nikolić, majstorica za velikoizvorske sarme Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

- Spremaju se na poseban način s posebnim sastojcima, krčka se na dosta masti i luka, ja volim da stavim i malo šargarepe rendane, dimljeno meso, slanina, a za klasičnu kućnu upotrebu - kilo mesa, kilo luka, mešano meso - svinjsko/juneće, dimljeno meso, ljuta papričica, neki mešaju i pirinač i orahe, dugo se kuvaju na tihoj vatri a kad se ukrčkaju prvo se probaju listovi kupusa odozgo kojim se ušuškaju, kaže Dušica.     

Što je naučila tetke nastavila je da usavršava i kod svekrve a veli da joj je najveći kritičar - suprug, doduše sve manje...

U zaječarskom kraju kažu da se u raznovrsnoj gastronomskoj lepezi po ukusu izdvajaju velikoizvorske sarme, bez kojih se ne može ni zamisliti praznična trpeza.

