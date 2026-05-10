LOZNICA – Zahvaljujući producentskoj kući ''Talas film'' iz Beograda, i reditelju Marku Nikoliću snimljen je dugometražni dokumentarni film ''Fabrika ne sme da stane!'' posvećen nekadašnjoj lozničkoj ''Viskozi''. Premijerno će biti prikazan na festivalu Beldoks u Beogradu, 24. maja, potvrdio je producent Nebojša Miljković, a Nikolić, koji je i scenarista, kaže da ''Viskozine'' hale i prazni hodnici nisu samo ostaci industrijske prošlosti, nego je to ''prostor u kojem se i dalje talože tragovi života hiljada ljudi koji su kroz nju prolazili''.

Od fabrike koja je trajala duže od pola veka, krajem osamdesetih godina zapošljavala više od 11.000 radnika, ostale su ruševine, opustošeni pogoni i sećanje nekadašnjih zaposlenih, a sada i filmski zapis.

- Kroz susrete sa bivšim radnicima u filmu ''Fabrika ne sme da stane!'' pokušali smo da zabeležimo krhku materiju sećanja, onu vrstu istine koja ne postoji u arhivama, statistici, ili istorijskim pregledima, već u glasu, pogledu i načinu na koji neko izgovara ime mesta koje mu je obeležilo život. U vremenu koje brzo briše sopstvene tragove, čin sećanja postaje čin otpora, a u Loznici svaka porodica ima nekoga, ili poznaje nekoga ko je radio u ''Viskozi''. To je bila sreća jer smo iz velike grupe ljudi mogli izaberati one koji mogu najviše doprineti filmu – navodi Nikolić.

Stiže premijera filma o lozničkoj ''Viskozi''

Film je, ističe reditelj, dobio podršku Filmskog centra Srbije 2022. godine, a potom i Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, što je bitno ne samo u finansijskom, već i u sadržajnom smislu, pošto obrađuje temu koja se tiče i susedne Republike Srpske.

- Mnogi radnici ''Viskoze'' dolazili su sa druge strane reke Drine, pa je deo filma sniman i u Gornjem Šepku (RS), gde smo zabeležili svedočenje Refika Arifovića, nekada zaposlenog u ''Viskozi'', koji je zbog rata morao da je napusti, kao i mnogi njegovi sunarodnici koji su proveli gotovo više od dve decenije radeći u njoj, u njenim najboljim danima, kako ih se sećaju danas – kaže Nikolić i ističe mladog Lozničanina Aleksandra Kostića koji je sačuvao važna svedočenja iz istorije fabrike i ističe da je ''оn motivacija, onaj ko nas vodi kroz film''.

Kostić je, inače, tokom poslednjih nekoliko godina spasao veliki broj fotografija, negativa i dokumenata iz ruševina ''Viskoze'', prema sopstvenoj proceni oko 20 hiljada. Kako navodi Nikolić posle premijere filma, nakon regionalne festivalske distribucije, na jesen će biti prikazivan širom Srbije, a Loznica će sigurno biti prvi grad u kojem će biti upriličena projekcija nakon festivala.

''Viskoza'' će posle dve decenije od prestanka rada ostati da živi na filmu. Fabriku, kroz koju je od 1952. do stečaja sredinom 2009. prošlo više od 30.000 radnika, a koja je danas ruglo, smešteno između Loznice i Banje Koviljače, sačuvali su zanavek od zaborava filmski stvaraoci jer ''Fabrika ne sme da stane!''.