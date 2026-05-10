Na graničnim prelazima Batrovci i Šid ka Hrvatskoj, teretna vozila čekaju četiri sata, dok su zadržavanja na Horgošu duplo kraća.
Srbija
Kamioni čekaju oko četiri sata da napuste Srbiju: Oglasio se AMSS, evo kakva je situacija na ostalim prelazima
Teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid ka Hrvatskoj čekaju na izlazu iz Srbije četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na Horgošu ka Mađarskoj zadržavaju se duplo kraće.
Na Kelebiji čekaju oko sat vremena.
Nema dužih zadržavanja na ostalim prelazima, naveo je AMSS.
