Slušaj vest

Spasioci Gorske službe spasavanja iz stanice Novi Sad, dobili su poziv za akciju spasavanja muškarca, koji je prilikom penjanja na drvo, pao sa velike visine i povredio se. Muškarac se nalazio na Fruškoj Gori, u blizini Popovice.

"Zbog eksponiranog terena, nakon konsultacija sa ekipom Hitne pomoći, naši spasioci su pružili prvu pomoć, zbrinuli i transportovali povređenog, i on je upravo predat lekarima Hitne pomoći", navodi se u objavi na Instagram nalogu Organizacije za traganje i spasavanje Srbije.

U akciji spasavanja učestvovalo je pet spasilaca, a cela akcija trajala je nešto kraće od dva sata.

Ne propustiteSrbijaDRAMA NA SUVOJ PLANINI! Muškarcu (62) pozlilo tokom uspona, pripadnici GSS hitno reagovali! Dva sata ga spuštali sa planine - zbrinut u UKC Niš
16755946881544611795-jasenovaplanina-javorfoto-rina-d-nikolic-3.jpg
SrbijaČOVEK CELU NOĆ PROVEO NA SNEGU KOD NIŠA: Muškarac koji je juče nestao uspešno nađen zahvaljujući brzoj akciji GSS - poznato u KAKVOM JE STANJU (FOTO)
1769351068_niš-foto-gss-2.jpg
DruštvoKada ski-žičara stane: Ovo su ključni saveti Gorske službe spasavanja, evo kako da postupate ako se nađete u ovoj situaciji
Durmitor Žičara
Bosna i HercegovinaSPASIOCI VEĆ SATIMA POKUŠAVAJU IZVUĆI TELO POGINULOG PLANINARA! Detalji velike drame na Visočici: Njegov kolega prijavio da je PAO I POGINUO! (VIDEO)
download (1).jpg