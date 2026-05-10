Spasioci Gorske službe spasavanja iz stanice Novi Sad, dobili su poziv za akciju spasavanja muškarca, koji je prilikom penjanja na drvo, pao sa velike visine i povredio se. Muškarac se nalazio na Fruškoj Gori, u blizini Popovice.

"Zbog eksponiranog terena, nakon konsultacija sa ekipom Hitne pomoći, naši spasioci su pružili prvu pomoć, zbrinuli i transportovali povređenog, i on je upravo predat lekarima Hitne pomoći", navodi se u objavi na Instagram nalogu Organizacije za traganje i spasavanje Srbije.