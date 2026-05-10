Spasioci Gorske službe spasavanja iz Novog Sada uspešno su zbrinuli povređenog muškarca nakon pada sa drveta na Fruškoj Gori.
DRAMA NA FRUŠKOJ GORI, ČOVEK PAO SA VELIKE VISINE Spasioci za manje od dva sata stigli do njega, pogledajte kako je izgledala akcija spasavanja
Spasioci Gorske službe spasavanja iz stanice Novi Sad, dobili su poziv za akciju spasavanja muškarca, koji je prilikom penjanja na drvo, pao sa velike visine i povredio se. Muškarac se nalazio na Fruškoj Gori, u blizini Popovice.
"Zbog eksponiranog terena, nakon konsultacija sa ekipom Hitne pomoći, naši spasioci su pružili prvu pomoć, zbrinuli i transportovali povređenog, i on je upravo predat lekarima Hitne pomoći", navodi se u objavi na Instagram nalogu Organizacije za traganje i spasavanje Srbije.
U akciji spasavanja učestvovalo je pet spasilaca, a cela akcija trajala je nešto kraće od dva sata.
