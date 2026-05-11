Slušaj vest

Tri sadnice kavkaskog oraha u dvorištu biblioteke „Ljubiša R. Đenić“ u Čajetini zasadili su predstavnici Društva srpsko-ruskog prijateljstva i udruženja studenata Studentarija zajedno sa predsednikom opštine Čajetina Milanom Stamatovićem i predsednikom Skupštine opštine Čajetina Arsenom Đurićem u znak prijateljstva srpskog i ruskog naroda i sećanja na žrtve Drugog svetskog rata.

Kavkaski orah je novi simbol srpsko-ruskog prijateljstva i predstavlja sećanje na priču o ruskom vojniku koji je ranjen prilikom oslobađanja Beograda. Na mestu gde je sahranjen na Avali, iz njegovog džepa iznikao je orah koji je on poneo sa Kavkaza. Ćerka palog borca je prilikom posete grobu, prepoznala da imaju isto takvo drvo u svom dvorištu.

"Akcija je pokrenuta kako se ne bi više pravili spomenici kao simboli nekih događaja, već da postoje živi simboli sećanja. Zahvaljući Opštini Čajetina i predsedniku Milanu Stamatoviću, mi smo danas održali ovu akciju, a dogovor je da se u budućnosti formira Ruska šuma. Naši partneri iz Rusije su zainteresovani za to i da se što više Rusa upozna sa istorijom Srbije koju do sada nisu znali.“, rekao je predsednik Društva srpsko-ruskog prijateljstva Predrag Obradović.

Predsednik Opštine Čajetina, Milan Stamatović, je istakao da je današnja akcija nastavak dobrih veza srpskog i ruskog naroda podsećajući da ulica pored Turističke organizacije Zlatibor nosi ime ruskog vojnika Vitalija Bulaha.

"Odabrali smo da zasadimo orahe u dvorišu Biblioteke jer će ljudi ovde moći najlakše i najbolje da se informišu o srpsko-ruskom prijateljstvu i istorijskim vezama. Ima još jedna simbolika ovog prostora – ovde su se nekada nalazila stabla oraha koje smo mi kao deca zapamtili, ali su vremenom nestali. Evo sada ih vraćamo na jedan simboličan način, a u neposrednoj blizini je i zgrada Opštine Čajetina”, rekao je Stamatović.

Sadnja kavkaskog oraha je deo šireg projekta koji podrazumeva da za svakog poginulog ruskog borca se zasadi po jedno stablo koje će nositi njegovo ime u znak sećanja na ljude koji su dali živote za otadžbinu.