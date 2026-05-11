Slušaj vest

Veliki broj građana, volontera i predstavnika lokalne zajednice učestvovao je u uređenju prostora, čišćenju otpada, sređivanju priobalja, farbanju stepenica, kao i pripremi terena za bič volej. Organizatori najavljuju da će u narednom periodu raditi i na osveženju postojeće infrastrukture, postavljanju klupa, ležaljki i uređenju zelenih površina. Cilj akcije je da prostor bude uređen i pristupačan svim generacijama.

- Petrovac je mesto gde se okuplja veliki broj građana Prijepolja. To je prostor za odmor, rekreaciju i druženje, ali i mesto gde se već više od dvadeset osam godina održavaju skokovi u vodu „Memorijal Pajo Potežica“. Zato nam je važno da ovaj prostor bude čist i sređen – rekla je Duška Bajić iz neformalne grupe Petrovac – prostor za sve.

Predsednik Mesne zajednice Velika Župa Samed Jusović naglasio je da odziv građana pokazuje koliko ovaj prostor znači stanovnicima Prijepolja.

1/3 Vidi galeriju Volonterska akcija čišćenja plaže Petrovac u Prijepolju Foto: RINA

– Veliki broj ljudi koji je učestvovao dokaz je koliko plaža znači svima nama. Apelujemo na sve posetioce da iza sebe ostavljaju prostor onakav kakav su zatekli – kazao je Jusović.

Podršku akciji pružili su i predstavnici organizacija koje podržavaju razvoj lokalnih zajednica. Ivana Jelača iz Institut za medije i različitosti Zapadni Balkan ocenila je da upravo ovakve inicijative predstavljaju primer aktivnog učešća građana u unapređenju sredine u kojoj žive.

– Lepo je videti kako se ljudi okupljaju i sami doprinose razvoju svoje zajednice. Ovakvi projekti pokazuju koliko je važan angažman lokalnog stanovništva – istakla je Jelača.

Akcija je realizovana u okviru projekta „Petrovac – zajedničko uređenje prostora za kupanje i rekreaciju“, koji sprovodi Neformalna grupa „Petrovac – prostor za sve“ uz podršku programa EU Resurs centar za civilno društvo.

Učesnici akcije poručili su da je očuvanje prirode zajednička odgovornost svih građana. Plaža Petrovac jedno je od najpoznatijih kupališta u Limskoj dolini, a posebno je prepoznatljiva po tradicionalnim skokovima u vodu „Memorijal Pajo Potežica“, koji se održavaju већ 28 godina i okupljaju najbolje skakače iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.