"Celog života znam i radim možda više nego druge žene, ali nikad nisam morala, želela sam da sve naučim...", tako je svoju priču započela Željka, jedna od sestara koje su napravile ršum na mrežama video-snimkom na kojem su prikazale kako su same sredile dvorište oko porodične kuće.

Dve mlade žene objavile su snimak na Fejsbuku na kojem se vidi kako riljaju, cepaju drva, nose težak teret, popločavaju stazu, nabijaju zemlju u dvorištu, mešaju cement i nasipaju...

- Ali tu veliku zahvalnost za samostalnost i sve to “nepotrebno” znanje dugujem mom tati, napisala je ona dodajući: "Tako uvek mogu da se snađem u svakoj situaciji, od pucanja gume do menjanja slavine."

Sestre koje znaju svaki posao same uredile dvorište

- Nisam prošla pored auta na putu da je u kvaru, da nisam stala da pomognem bez obzira muško ili žensko da je za volanom...

Željka kaže i da ih otac ceo život tretira kao princeze, ali "i uči da budemo samostalne princeze koje u životu ne moraju ni na koga da čekaju ni za šta, već da se same snađu, ako zatreba".

Pošto danas kao odrasle znaju da urade sve same, tako je i nastalo njihovo novo dvorište uz želju da se na taj način oduže ocu koji je za njih činio sve.

- Iz ljubavi i želje da sve što je tata počeo mi završimo i damo mu neku lepu priču. Da može, znamo da bi on sve ovo sam uradio, ali on je mnogo toga sam uradio, sad je došlo na red da gleda i uživa u svemu što je za života napravio (i pod to ne mislim samo na kuću).

