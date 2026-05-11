U vremenu kada mladi sve češće odlaze iz sela u gradove ili inostranstvo, iz zaseoka Lelići u selu Karan kod Užica stiže potpuno drugačija priča. Dvadesetjednogodišnji Veljko Gajić odlučio je da ostane na porodičnom imanju, nastavi posao svojih predaka i upravo tu zasnuje porodicu.

U domaćinstvu Gajića danas pod jednim krovom žive čak četiri generacije, a svi zajedno bave se poljoprivredom i stočarstvom. Na više od 30 hektara zemlje uzgajaju voće, povrće i ratarske kulture, dok u štalama imaju više od 50 grla stoke.

- Odrastao sam ovde i jednostavno me vuklo da ostanem. Nisam mogao da dozvolim da imanje počne da zarasta. Kod nas nema podele poslova, svi pomažemo jedni drugima i tako funkcionišemo - kaže za RINU mladi domaćin Veljko Gajić.

Veljko je na selu zasnovao i porodicu, a njegova supruga Tijana kaže da joj mir koji selo pruža mnogo više prija od gradske gužve.

- Svako bira šta voli. Ja sam izabrala ovo i lepo mi je ovde. Više volim mir na selu nego gužvu u gradu - kaže Tijana.

Veljkov otac Miloš Gajić ističe da su upravo sloga i zajedništvo ključ opstanka njihove porodice i uspešnog gazdinstva.

- Mi smo složni, prvo majka, pa supruga, sin Veljko sa svojom porodicom. Imamo i dvoje unučića. Sloga i rad pobeđuju. Bavimo se stočarstvom, voćarstvom i ratarstvom i od toga živimo - kaže Miloš.

Na gazdinstvu trenutno imaju 23 krave u sistemu muže, dok ukupan broj grla prelazi 50 zajedno sa junadima i bikovima. Posao je poslednjih godina znatno olakšan zahvaljujući mehanizaciji koju su nabavili uz pomoć subvencija.

- Svake godine nabavimo po neku mašinu da olakšamo posao. Ove godine uzeli smo grajfer za stajnjak, prošle godine krunjač za kukuruz. Dosta toga danas radimo mašinski - dodaje Miloš.

Domaćinstvo Gajića obišao je i gradski većnik Miodrag Petković koji je istakao da su upravo ovakve porodice primer kako selo može da opstane kada postoje rad, volja i podrška.

- Gajići koriste subvencije iz godine u godinu i vidi se da napreduju. Posebno raduje činjenica da je mlad čovek odlučio da ostane na selu i tu gradi budućnost - rekao je Petković.

Priča porodice Gajić iz Karana pokazuje da život na selu i dalje ima perspektivu, posebno kada iza svega stoje zajedništvo, rad i želja da se porodična tradicija sačuva.