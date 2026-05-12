Slušaj vest

U protorijama lozničkog Crvenog krsta obeležen je Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi — 11. maj. Na prigodnoj svečanosti su zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović i v.d. sekretara Crvenog krsta Loznice Borka Petković Jevtić uručili poklone zahvalnosti za osmoro sugrađana koji su 40 puta dobrovoljno dali krv. Oni su dobili zahvalnice i ručne časovnike na kojima piše "Hvala za datu krv".

Gavrilović je zahvalio svim dobrovoljnim davaocima, ističući da njihova humanost spasava živote i predstavlja primer drugima, kao i lozničkom Crvenom krstu koji brojim aktivnostima pomaže onima kojima je to najpotrebnije. Istakao je da je Loznica poznata kao grad humanosti, kao i da lokalna samouprava pruža podršku i svaki vid pomoći Crvenom krstu Loznice i tako će i nastaviti. Na svečanosti je navedeno da se u bazi lozničkog Crvenog krsta trenutno nalazi više od 12.000 registrovanih dobrovoljnih davalaca krvi, a godišnje se prikupi između 2.450 i 2.700 jedinica krvi.

Foto: Crveni krst Loznica

Već sedam godina zaredom Loznica dobija Dijamantsku plaketu za najuspešnije akcije dobrovoljnog davanja krvi u Srbiji, odnosno za najveći broj davalaca tokom zimske i letnje kampanje u odnosu na broj stanovnika.

U Loznici se priznanja dobrovoljnim davaocima krvi dodeljuju neprekidno od 1967. godine, a loznički Crveni krst godišnje organizuje blizu 60 akcija dobrovoljnog davanja krvi. Osim redovnih akcija svakog četvrtka, ima vanredne sa Asocijacijom davalaca krvi,Vojnomedicinskom akademijom, udruženjem ‘Doktor Milenko Marin’ i u saradnji sa ovdašnjim školama i preduzećima.

Foto: Crveni krst Loznica

Inače, povodom obeležavanja Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni krst Loznica je, u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, danas organizovao i akciju dobrovoljnog davanja krvi u lozničkom Zdravstvenom centru Loznica kojoj se odazvao veći broj zaposlenih.