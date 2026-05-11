Društvenim mrežama širi se uznemirujući snimak iz školskog dvorišta u Srbiji na kom pas napada devojku, obara je na zemlju i vuče za odeću, dok prolaznici pokušavaju da joj pomognu
Jezivo
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK IZ ŠKOLSKOG DVORIŠTA U SRBIJI! Pas napao devojku i vukao je po betonu, prolaznici samo PROŠLI bez pomaganja! (VIDEO)
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Danas je u dvorištu jedne škole u Srbiji snimljen zastrašujući prizor kada je devojku napao pas, za kog se navodi da je bez vlasnika.
Naime, kako se vidi na snimku, koji je podelila Fejsbuk stranica "Central Info", pas je uhvatio devojku za majicu, a potom je oborio na tlo i počeo da vuče i kida materijal u zubima.
Devojka je pokušala da se izvuče, ali bezuspešno, dok joj nije prišla prolaznica koja je pokušala da joj pomogne.
Ono što je razjarilo korisnike društvenih mreža jeste deo snimka na kom se vidi da nepoznati čovek prolazi pored scene i ne prilazi da pomogne devojkama.
Srećom, devojci prilazi još nekoliko ljudi, te uspeva da se spase od psa.
Trenutno nije poznato da li je zadobila povrede, kao ni čiji je pas.
Kurir.rs/Central Info
Reaguj
Komentariši