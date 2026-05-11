Danas je u dvorištu jedne škole u Srbiji snimljen zastrašujući prizor kada je devojku napao pas, za kog se navodi da je bez vlasnika.

Naime, kako se vidi na snimku, koji je podelila Fejsbuk stranica "Central Info", pas je uhvatio devojku za majicu, a potom je oborio na tlo i počeo da vuče i kida materijal u zubima.

Devojka je pokušala da se izvuče, ali bezuspešno, dok joj nije prišla prolaznica koja je pokušala da joj pomogne.

Ono što je razjarilo korisnike društvenih mreža jeste deo snimka na kom se vidi da nepoznati čovek prolazi pored scene i ne prilazi da pomogne devojkama.

Srećom, devojci prilazi još nekoliko ljudi, te uspeva da se spase od psa.

Trenutno nije poznato da li je zadobila povrede, kao ni čiji je pas.