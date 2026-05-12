Slušaj vest

Preko Užica je oko 7.30 časova jutros prošao prvi talas najavljivanog nevremena. Sitan grad nošen jakim vetrom i praćen jakom grmljavinom za nekoliko minuta skoro da je prekrio ceo grad.

Ubrzo je prešao u kišu, a nakon dvadeset minuta ponovo je ogrejalo sunce.

Jak grad u Užicu Foto: Kurir/Z.G., Kurir/Z.G

Metereolozi predviđaju za ovaj kraj ponovo kratkotrajnu kišu oko 11 časova, a tek od 19 do 2 sata posle ponoći očekuje se novi talas nevremena.

Sitan grad padao u Užicu Izvor: Kurir/Z.G.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoNEVREME PRAVI HAOS PO SRBIJI! Grad tuče ovaj grad, sever Srbije pod naletom padavina, a vetar ČUPA drveće: Pogledajte kako oluja RAZARA! (FOTO, VIDEO)
Nevreme.jpg
NovčanikSpremite kuću i stan za nevreme: Ako vidite crne oblake, odmah uradite ove stvari i izbegnete štetu od više stotina evra
shutterstock_735683689.jpg
DruštvoRHMZ NIŽE UPOZORENJA OD ZORE, SRBIJA CELA ŽUTA I NARANDŽASTA: Stiže nevreme, a sutra na Svetog Vasilija Ostroškog sledi najjači udar, pali se i crveni alarm
nevreme.jpg
DruštvoU SRBIJU STIŽE PRVA SUPERĆELIJSKA OLUJA? Dramatične prognoze meteorologa: Već sledeće nedelje nevreme s grmljavinom, GRADOM I OLUJNIM VETROM! Ovaj dan ključan
whatsapp-image-20230721-at-9.45.56-pm.jpg
SrbijaJAK GRAD VELIČINE ORAHA TUKAO IH 15 MINUTA, SILAN LED SE SRUČIO NA SELA KOD PRIJEPOLJA: Ogromne štete na malinama: "Tuklo je dugo, sve je obelelo bilo" (VIDEO)
rina-a4d8c5bf-d052-4cc7-9b14-5b8c354228af-featured.jpg