Srbija
ZABELELO SE UŽICE! Pao silan led, gradom protutnjao prvi talas nevremena (FOTO/VIDEO)
Preko Užica je oko 7.30 časova jutros prošao prvi talas najavljivanog nevremena. Sitan grad nošen jakim vetrom i praćen jakom grmljavinom za nekoliko minuta skoro da je prekrio ceo grad.
Ubrzo je prešao u kišu, a nakon dvadeset minuta ponovo je ogrejalo sunce.
Jak grad u Užicu Foto: Kurir/Z.G., Kurir/Z.G
Metereolozi predviđaju za ovaj kraj ponovo kratkotrajnu kišu oko 11 časova, a tek od 19 do 2 sata posle ponoći očekuje se novi talas nevremena.
