Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi i Nedelja crvenog krsta obeleženi su u prostorijama Gradske organizacije Crvenog krsta u Vranju, a priznanja i plakete uručeni su zaslužnim ustanovama i pojedincima. “Ujedinjeni u humanosti”, slogan je Svetskog dana Crvenog krsta koji je obeležen širom sveta.

Vranje je jedna od najuspešnijih i najangažovanijih lokalnih samouprava u Srbiji, kada je u pitanju dobrovoljno davalaštvo krvi, potvrđuju postignuti rezultati. Prema izveštaju Instituta za transfuziju krvi Srbije, građani Vranja tokom 2025. godine darivali su 3.636 jedinica krvi što predstavlja 4, 89 procenata u odnosu na broj stanovnika grada. Postignuti rezultati znatno su bolji u odnosu na one realizovane na prostoru čitave Republike Srbije. A u uspehu veliki doprinos imaju mladi u Vranju.

Foto: Tatjana Stamenković

Sekretar Gradske organizacije Crvenog krsta Tomislav Stefanović čiji je doprinos u radu Crvenog krsta “nemerljiv”, naglašava da je sloganom Ujedinjeni u humanosti ukazano na jedinstvo svih onih kojima je želja da pruže pomoć čoveku sa porukom da je ta pomoć nikad dovoljna i uvek potrebna. On je istakao da je na putu davalaštva u Vranju izraženo jedinstvo lokalnih vlasti, odgovornih ustanova, kompanija i pojedinaca koji daju krv kako bi spasili nečiji život.

Doktor Mladen Kostić, veliki humanista vrsni specijalista otorinolaringologije na čelu je Gradske organizacije Crvenog krsta u Vranju, a prisutne je pozdravila i predsednica Skupštine grada Zorica Jović. Ona je istakla da je posebna privilegija biti u društvu humanista, ljudi velikog srca, spremnih na dobročinstvo, rekordera u davalaštvu krvi.

“U svoje lično i u ime rukovodstva grada svim dobrovoljnim davaocima čestitam današnji praznik, Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Danas smo uručili priznanja onima koji su se istakli svojom humanošću i dobročinstvom, koji su dali krv 50,75 i 100 puta. Mladi volonteri Crvenog krsta takođe zaslužuju posebno priznanje i ja im čestitam na brojnim akcijama koje su realizovane u protekloj godini”, rekla je Zorica Jović.