"MEDA USKORO IDE U NOVI DOM, IMAĆE SVOJE STADO DA ČUVA" Najteže mu da se od mame odvoji! Najlepše slike iz srpskog sela (VIDEO)
"Došlo je vreme, mama Milica je odlučila: dosta dojenja. Meda više nije beba. Mali brundić puni 10 nedelja. Uskoro ide dalje.
Teška srca, ali tako je najbolje...
U novom domu ga čeka stado ovaca. On će biti radni pas, čuvar, baš kao mama...", napisali su Tadići ispod snimka koji je na mrežama raznežio mnoge.
Foto: Facebook Printscreen
Ali to je tako na selu, svako ima svoj posao i svoju ulogu poput psa ovčara.
Snimak sa mreža u kojem su mnogi uživali poslao je u svet najlepše slike sa srpskog sela...
Kurir.rs/Facebook
