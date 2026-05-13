Mlada Mitrovčanka Hristina Lozjanin, učenica Mitrovačke gimnazije, predstavljaće Srbiju na olimpijadi iz fizike nakon što je na republičkom takmičenju osvojila drugo mesto među najboljim srednjoškolcima u državi.

Njen uspeh dobija dodatnu težinu jer je Hristina bila jedina devojka među 20 takmičara koji su izborili plasman na ovo prestižno međunarodno takmičenje. U konkurenciji koja je godinama dominantno muška, mlada Mitrovčanka pokazala je da znanje, talenat i upornost ne poznaju granice.

Hristina je svoju prvu nagradu osvojila još u trećem razredu osnovne škole, i to iz matematike, a upravo tada počela je njena ljubav prema prirodnim naukama. U svet fizike uvela ju je profesorka Branislava Blajvaz iz Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj“, koju Hristina danas ističe kao jednu od ključnih osoba na svom putu.

- Na moju ljubav prema fizici presudno je uticala moja mentorka. Bila mi je najveća podrška, pored porodice i prijatelja - rekla je Hristina.

Po dolasku u Mitrovačku gimnaziju nastavila je da niže uspehe uz podršku profesora Janka Jovanovića, sa kojim se priprema za najviši nivo takmičenja.

Šest Svetosavskih nagrada i uspesi iz više oblasti

Ovo nije prvi veliki uspeh talentovane Mitrovčanke. Tokom školovanja osvajala je priznanja iz: fizike, matematike, hemije, biologije, istorije, književnosti, teorije muzike. Među brojnim priznanjima posebno se izdvaja čak šest Svetosavskih nagrada Grada Sremska Mitrovica.

Pored uspeha u nauci, Hristina je pohađala i Srednju muzičku školu „Petar Krančević“ na teorijskom odseku, aktivna je članica KUD-a "Branko Radičević“, govori engleski i nemački jezik, a učestvovala je i u Erasmus projektima u Bugarskoj i Rumuniji.