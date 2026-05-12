U Ivanjici je održan vašar na novoj lokaciji, u delu ulice Venijamina Marinkovića, a prvi utisci i kupaca i prodavaca su više nego pozitivni.

Bogata ponuda robe, pristupačne cene i znatno bolji uslovi za kretanje i izlaganje obeležili su vašarski dan.

Posetioci kažu da je prostor pregledniji i pristupačniji nego ranije, dok prodavci ističu da imaju više mesta za rad i bolju organizaciju.

Zajednički utisak je da je nova lokacija pun pogodak i da vašar sada izgleda uređenije i funkcionalnije.

Na tezgama se prošlog petka moglo pronaći gotovo sve – od garderobe, ob

Vašar u Ivanjici Foto: Infoliga Youtube Printscreen

  uće i alata, do domaćih proizvoda i raznovrsne robe široke potrošnje, uz cene koje su prilagođene svačijem džepu.

Trgovci se uglas slažu da je ova lokacija daleko bolja od prethodne jer nema prašine a ni na prodaju se ne žale - kako ko.

Kupovao se ariljski veš, cveće, posteljine, šerpe, lonci, a među prodavcima bio je i jedan korpar koji ručno i dan-danas izrađuje korpe i stolice od pruća...

- Ja sam poslednji, posle mene nema niko, veli i dodaje da prodaja ide ali onako jer te stvari verovatno više nisu u modi. Dodaje i da dobar majstor može za dan da isplete tri korpe.

- Kesu ste videli da visi na drvetu, korpu niste..., dodaje a na pitanje koliki je vek jedne pletene korpe, kaže: Ako danas kupite od mene, ja neću dočekati da kupite drugu... Traje i do 50 godina...    

Kurir.rs/Infoliga

