NOVA LOKACIJA BROJNE IVANJIČANE PRIVUKLA NA VAŠAR KAO MAGNET! A od robe nema šta nema, ni kupci se ne žale na cene (VIDEO)
U Ivanjici je održan vašar na novoj lokaciji, u delu ulice Venijamina Marinkovića, a prvi utisci i kupaca i prodavaca su više nego pozitivni.
Bogata ponuda robe, pristupačne cene i znatno bolji uslovi za kretanje i izlaganje obeležili su vašarski dan.
Posetioci kažu da je prostor pregledniji i pristupačniji nego ranije, dok prodavci ističu da imaju više mesta za rad i bolju organizaciju.
Zajednički utisak je da je nova lokacija pun pogodak i da vašar sada izgleda uređenije i funkcionalnije.
Na tezgama se prošlog petka moglo pronaći gotovo sve – od garderobe, ob
uće i alata, do domaćih proizvoda i raznovrsne robe široke potrošnje, uz cene koje su prilagođene svačijem džepu.
Trgovci se uglas slažu da je ova lokacija daleko bolja od prethodne jer nema prašine a ni na prodaju se ne žale - kako ko.
Kupovao se ariljski veš, cveće, posteljine, šerpe, lonci, a među prodavcima bio je i jedan korpar koji ručno i dan-danas izrađuje korpe i stolice od pruća...
- Ja sam poslednji, posle mene nema niko, veli i dodaje da prodaja ide ali onako jer te stvari verovatno više nisu u modi. Dodaje i da dobar majstor može za dan da isplete tri korpe.
- Kesu ste videli da visi na drvetu, korpu niste..., dodaje a na pitanje koliki je vek jedne pletene korpe, kaže: Ako danas kupite od mene, ja neću dočekati da kupite drugu... Traje i do 50 godina...
Kurir.rs/Infoliga