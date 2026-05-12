Turistička organizacija opštine Ivanjica upućuje veliku zahvalnost i pohvalu pripadnicima Policijske uprave u Ivanjici na brzoj, profesionalnoj i efikasnoj reakciji u rasvetljavanju slučajeva vandalizma i uništavanja javne imovine na teritoriji opštine.

Policijska uprava u veoma kratkom roku pronašla izvršioce nasilničkog ponašanja koji su dana krajem aprila oko 2.15 noću uništavali javnu svojinu bacanjem korpe za odlaganje otpada u korito reke Moravice, ispod vidikovca u gradskom parku.

Zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera i efikasnom radu policije, odgovorna lica su brzo identifikovana i procesuirana.

Takođe, zahvaljujući ažurnom postupanju policije, rasvetljen je i slučaj pričinjene materijalne štete na prostoru kod crkve Svetog Arhangela Gavrila i suvenirnice Turističke organizacije Ivanjica, čime je poslata jasna poruka da uništavanje javne i turističke imovine neće ostati nekažnjeno.

Prema presudi Osnovnog suda u Ivanjici, okrivljeni su proglašeni krivim za krivična dela teške krađe i uništenja i oštećenja tuđe stvari. Sud im je izrekao jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po četiri meseca, koje će izdržavati u prostorijama u kojima stanuju uz elektronski nadzor. Takođe, obavezani su da nadoknade pričinjenu materijalnu štetu Turističkoj organizaciji Ivanjica i Crkvenoj opštini Ivanjica, kao i da plate troškove postupka.

Ovim putem apeluje se na sve građane, a posebno mlade, da čuvaju javnu imovinu, turističke lokalitete, verske objekte i sadržaje koji pripadaju svima nama. Svaki vid vandalizma, nasilničkog i neodgovornog ponašanja nanosi štetu čitavoj zajednici i narušava ugled naše opštine.