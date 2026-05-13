Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) predstavila je danas digitalnu turističku mapu, značajan korak napred u digitalnoj transformaciji grada što otvara brojne mogućnosti za unapređenje razvoja turizma. To je, kako je istaknuto, još jedan dokaz da Loznica prati savremene trendove, istovremeno čuvajući tradiciju, kulturnu baštinu i prirodne vrednosti, a ova mapa nije samo tehnološko rešenje već savremeni vodič kroz Loznicu, njenu istoriju, kulturu, turizam i svakodnevni život.

Prema rečima direktorke TOGL Aleksandre Savić Loznica je, posle Novog Sada, drugi grad u Srbiji koji ima digitalnu mapu, i ona je "izuzetno važan i veliki projekat".

- Na njoj se trenutno nalazi 400 lokacija i to je jedna od sigurno najvećih baza što se tiče informacija, ne samo, kulturnih, kulturnog nasleđa, spomenika kulture, smeštaja, već i svih informacija potrebnih turistima. Tu imaju sve, gde su javna parkirališta, taksi stanice, autobuske stanice, železnička stanica, smeštajni kapaciteti, seoska turistička domaćinstva, hoteli, apartmani, sve informacije korisne prilikom planiranja posete i boravka u našem gradu. Veliki značaj digitalne mape je i što je EXPO na pragu, a ovim smo Loznicu učinili vrlo pristupačnom turistima i lakom za planiranje putovanja. Pored digitalne mape, koja je dostupna na sajtu grada, skeniranjem QR kodova može se otvoriti aplikaciju na mobilnom telefonu, a tu će vas navigacija tačno odvesti do željene lokacije što znači savremenim turistima koji se uglavnom baziraju na mobilnim aplikacijama, digitalnim medijima i društvenim mrežama. Mapa je i podložna promenama, tako da možemo proširiti broj tačaka i turističkih lokaliteta - rekla je ona.

Loznica dobila digitalnu turističku mapu Foto: T. Ilić

Digitalna mapa je ideja Kristine Stepanić Nikolić i Marijane Gligorić iz TOGL, od ideje do realizacije prošlo je deset meseci, a podršku je dao Grad Loznica.

Sve informacije dostupne su na srpskom jeziku, ćirilicom i latinicom, kao i na engleskom, što Loznicu čini dostupnijom i domaćim i stranim posetiocima.

- Mapa ima svoj domen, tako da joj je stvarno jako lako pristupiti i jako lako se čita. Kada se na ekran uđe prikazuje se maksimalan broj lokacija, ali možete birati da li želite da pogledate samo smeštaj, spomenike, ili nešto drugo. Za sada je imamo samo u info centru TOGL, u našoj suvenirnici u Loznici, a plan je da nabavimo takve ekrane da budu i na nekim lokalitetima napolju. Do tada ćemo pokušati da što veći broj QR kodova dostavimo na sve lokacije koje se nalaze na turističkoj mapi – rekla je ona na predstavljanju digitalne mape.

Mapa će već sutra imati upotrebu na kongresu balneologa u Banji Koviljači, čiji učesnici će moći da upoznaju Loznicu na moderan način i posete neku od brojnih turističkih lokacija u Vukovom zavičaju.