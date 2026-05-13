Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Koviljača" domaćin je 48. Svetskog kongresa Međunarodnog udruženja za medicinsku hidrologiju i klimatologiju, koji će biti održan od 13. do 16. maja.

Kongres predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih naučnih skupova iz oblasti balneologije, medicinske hidrologije, klimatologije i rehabilitacije, a okupiće brojne eminentne stručnjake, profesore, istraživače i lekare iz sveta.

Tema kongresa je "Banjska medicina – od istorijske tradicije do naučnog kvaliteta u jednom od najboljih prirodnih lečilišta u Srbiji".

Foto: Kurir/T.I.

Za prvi Svetski kongres balneoklimatologije u našoj zemlji prijavljeno je više od 150 inostranih predavača, od čega je više od 40 doktora nauka, a dolaze iz više od trideset država, sa pet kontinenata. U Specijalnoj bolnici ponosno ističu da toliki broj zemalja učesnica niko do sada nije okupio i Banja Koviljača će naredna četiri dana biti prava prestonica svetske balneoklimatologije.