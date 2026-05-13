Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, u periodu od 4. do 10. maja, 2026. godine.

U sedam saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je teže i šest osoba je lakše povređeno, dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu, policija je podnela 52 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 1.632 prekršajna naloga i iz saobraćaja su isključena 22 vozača, od kojih je za četiri vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.