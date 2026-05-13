Veliki požar pogodio je domaćinstvo Jovanovića u selu Mrčajevci, a sada je od grada stigla i konkretna pomoć. Na Gradskom veću grada Čačka doneta je odluka da se Jovanovićima odobri bespovratna novčana pomoć u iznosu od 250.000 dinara.

- Sredstva će biti isplaćena iz tekuće budžetske rezerve grada Čačka radi saniranja posledica elementarne nepogode. Prilikom utvrđivanja predloga visine pomoći uzeta je u obzir procenjena šteta i namena objekta, potvrđeno je za RINU u lokalnoj samoupravi.

U požaru je izgorela drvena konstrukcija štale i nadstrešnice za seno sa pokrivkom od crepa, kao i veća količina poljoprivredne opreme i stočne hrane.

Među uništenim stvarima su balirka za traktor, berač kukuruza za traktor, krunjač za kukuruz, tri motorne testere, 500 bala sena i 1.000 bala slame.

Kurir.rs/RINA

