U domaćinstvu Doskočija, u selu Laćarak, ovih dana bilo je posla više nego inače.

Krmača je oprasila čak 33 praseta, a domaćin Marko ne krije ponos i ističe da je za taj broj zaslužna dobra genetika.

Krmača u Laćarku oprasila 33 praseta Foto: Youtube printscreen/RTV Vojvodine

- Kupljena je 2023. jedna grupa od desetak komada. Ona, eto, iskače od svih. Trenutno je na sedmom prašenju, 33 komada je oprasila.

Ipak, odgoj tolikog broja prasadi predstavlja velik izazov. Kako krmača nije mogla da ih hrani sve, Marko ih je zadržao 16, dok je preostale poklonio.

- Odmah sam podelio tu u selu nekim ljudima koji su na manjku prasadi... žao mi je. Jednostavno ne može, krmača ne može to da odhrani, veli Marko.

Domaćin kaže i da je ta krmača i ranije prasila više od 20 prasadi, međutim ističe da je sada nadmašila sva očekivanja i da će zato svu njenu žensku prasad ostaviti za priplod.