Slušaj vest

Veliki broj vernika prisustvovao je obeležavanju hramovne slave Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit mileševski Atanasije i Longin, arhiepiskop novogračaničko-čikaški i mitropolit srednjezapadnoamerički, nakon čega je ulicama grada prošla svečana litija.

Tokom proslave, mitropolit Longin odlikovan je Ordenom Belog anđela prvog stepena.

Svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Svetog Vasilija Ostroškog služili su arhijereji uz sasluženje sveštenstva i monaštva Eparhije mileševske i velikog broja vernika.

Nakon molitve, ulicama Prijepolja prošla je svečana litija koju su predvodili arhijereji, sveštenstvo i verni narod. Centralne gradske ulice bile su ispunjene vernicima koji su molitvenim hodom obeležili slavu prijepoljskog hrama i praznik Sveti Vasilije Ostroški.

Obraćajući se okupljenim vernicima, mitropolit Atanasije poručio je da je praznik Svetog Vasilija Ostroškog prilika da se vernici još snažnije saberu u zajedništvu sa svetiteljima i blagoslovu Božjem.

1/4 Vidi galeriju Slava Sveti Vasilije Ostroški obeležena u Prijepolju Foto: RINA

„Ovih dana mi smo u društvu svetitelja izrazitije i vidljivije nego inače. Bog hoće našu svest i naše pamćenje neprestano da oživljava“, poručio je vladika Atanasije, dodajući da je velika radost što je u Prijepolju ugostio mitropolita Longina, arhijereja koji je decenijama duhovno služio srpskom narodu širom sveta.

U znak zahvalnosti za ljubav, pažnju i doprinos Srpskoj pravoslavnoj crkvi, vladika Atanasije uručio je mitropolitu Longinu Orden Belog anđela prvog stepena, odlikovanje koje dodeljuje Manastir Mileševa.

Zahvaljujući na priznanju, mitropolit Longin istakao je da ovo odlikovanje doživljava kao veliku čast i blagoslov koji dolazi iz Eparhije mileševske i svetinje manastira Mileševe.

„Belog anđela ću ponosno čuvati u svojoj rezidenciji u manastiru Svetog Save u Libertivilu, jednoj od najznačajnijih srpskih svetinja van otažbine“, poručio je mitropolit Longin.

On je podsetio i na duhovnu snagu srpskog naroda u rasejanju, govoreći o svetiteljima koji su svojim delom obeležili istoriju Srpske pravoslavne crkve u Americi.

Posebno je istakao svedočenje vladike Varnave o čudesnom isceljenju molitvama Svetog Vasilija Ostroškog, naglasivši da vera i danas okuplja srpski narod ma gde živeo.