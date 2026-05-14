U Domu zdravlja Vršac će od 18. maja biti organizovani pregledi na pokretnom mamografu, zahvaljujući saradnji Pokrajinske Vlade i lokalne samouprave, sa ciljem ranog otkrivanja karcinoma dojke i unapređenja preventivne zdravstvene zaštite žena.

Pravo na besplatnu skrining mamografiju imaju žene starije od 40 godina koje u poslednjih godinu dana nisu radile mamografski pregled i nisu u postupku praćenja zbog već postojećih promena.

Zakazivanje je moguće kod izabranog lekara opšte medicine, ginekologa ili pozivom na broj 062/801-1914, dok se žene iz seoskih sredina mogu prijaviti u svojim lokalnim ambulantama.

Pregledi su potpuno besplatni i nije potrebna zdravstvena knjižica, već samo lični dokument. Za žene iz naseljenih mesta biće organizovan i prevoz do mesta snimanja i povratak nakon pregleda.

Sve prijavljene pacijentkinje biće blagovremeno kontaktirane radi zakazivanja termina, a u slučaju sprečenosti biće im omogućen novi termin. Nalazi će biti dostavljeni izabranim lekarima, koji će potom obavestiti pacijentkinje o rezultatima.

Iz Doma zdravlja Vršac podsećaju da je preventivna mamografija najefikasniji način za rano otkrivanje promena, kada su šanse za uspešno lečenje najveće, i pozivaju sve sugrađanke da iskoriste ovu priliku i obave pregled na vreme.