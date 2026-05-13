U Subotici je danas – na kraju šetališta na Radijalcu – otkriven spomenik Jovanu Mikiću Spartaku, jednoj od onih ličnosti koje su svojim životom spojile snagu sporta, mladalački idealizam i beskompromisnu borbu za slobodu. Spomen-obeležje čoveku koji je kao uspešan sportista plenio disciplinom, upornošću i duhom zajedništva, a kao revolucionar pokazao hrabrost i spremnost da lični interes podredi višem cilju – slobodi i dostojanstvu svog naroda, svečano su otkrili gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, unuka Jovana Mikića, Sonja Harting Terraneo, i praunuk Mark Terraneo.

Foto: Grad Subotica

Gradonačelnik Bakić je, obraćajući se prisutnima uoči tog najsvečanijeg čina današnjeg okupljanja, rekao da se inspiracija, koja nam je često i te kako potrebna, nalazi svuda oko nas, ali da nas iskustvo uči da se ona najčešće pronalazi u ljudima.

„Upravo zato je današnji dan poseban – ne samo za Suboticu, već i za celu Srbiju. Danas otkrivamo spomen-obeležje čoveku koji je svojim životom, delima i žrtvom postao inspiracija generacijama koje su iza nas, ali i onima koje tek dolaze“, kazao je Bakić.

Subotica se, podsetio je, prepoznaje po mnogo čemu, ali se njen sportski duh oduvek vezivao za jedno ime – Spartak.

„To je bio nadimak revolucionara, olimpijca i velikog sportiste Jovana Mikića, čoveka koji je na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. godine predstavljao svoju zemlju, ali i čoveka koji je svome gradu ostavio nešto mnogo vrednije od sportskih rezultata – ostavio je inspiraciju. Njegov talenat, obrazovanje, hrabrost i ljudske vrednosti oblikovali su ličnost po kojoj se Subotica i danas pamti, a po kojoj najveće sportsko priznanje u severnoj pokrajini Srbije nosi ime”, naglasio je Bakić.

Sportsko društvo železničara „Jovan Mikić Spartak“ danas je, dodao je, nastavak upravo te ideje i te inspiracije. „Gotovo da nema sporta koji nije deo Spartakove porodice, a u toj porodici nema velikih i malih sportova – svi su jednako naši i svakom uspehu podjednako se radujemo.Uspeh je kada se osvajaju medalje i kada u Suboticu stižu evropska, svetska i olimpijska odličja, ali uspeh je i svaki novi dečak ili devojčica koji zavole sport, teren, dvoranu i plavo-bele boje“, podvukao je Bakić.

Naglasio je da ime Spartaka danas predstavlja simbol sporta, borbe, zajedništva i ponosa – ne samo u Subotici, već i mnogo šire. „Upravo zato ovo spomen-obeležje ima posebnu simboliku. Nalazi se na putu ka Hali sportova, mestu gde se godinama susreću radost i tuga, pobede i porazi, suze i znoj, ali pre svega mestu koje slavi upornost, karakter i pobede – baš onako kako ih je slavio i Spartak“, rekao je Bakić.

On je, na kraju obraćanja, istakao kako posebnu čast predstavlja činjenica da su sa nama i unuke Jovana Mikića Spartaka – Sonja i Sanja, kao i praunuk Mark.

„To današnjem trenutku daje dodatnu emociju i značaj, naročito ako znamo da je upravo na današnji dan, 13. maja 1914. godine, rođen Jovan Mikić Spartak. Zbog svega što je uradio za svoju Suboticu i za svoju Srbiju, večna mu slava i hvala“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Prisutnima su se obratili i Milan Vučković, predsednik Sportskog društva železničara „Jovan Mikić Spartak“, koje danas okuplja 28 klubova, i Jasmina Juras, predsednica Sportskog saveza Vojvodine.

Današnje svečano otkrivanje spomen-obeležja Jovanu Mikiću Spartaku, koje je počelo himnom Republike Srbije „Bože pravde“ u izvođenju učenica Muzičke škole Subotica, predstavlja završnicu inicijative koja je okupila više činilaca. Ideja je potekla od Sportskog društva železničara „Jovan Mikić Spartak“, a podršku su pružili Sportski savez Subotice, Sportski savez Vojvodine i Grad Subotica.

Svečanosti upriličenoj povodom otkrivanja spomenika Jovanu Mikiću Spartaku (1914 -1944) prisustvovali su i predsednik Sportskog saveza Srbije, Davor Štefanek, sekretar Sportskog saveza Vojvodine Mladen Stojšin, predsednik Sportskog saveza Subotice, Sreten Damnjanović, unuka Jovana Mikića Spartaka, Sanja Mikić Inks, predstavnici klubova članova Sportskog društva železničara„Jovan Mikić Spartak“, predstavnici lokalne samouprave i brojni građani Subotice. Promo