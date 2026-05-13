Mali čupavi mešanac iz Sonte, nazvan Brka, postao je kuca o kojoj cela Vojvodina priča, ali i ostatak Srbije.

Kako je pre četiri godine kao bebac doživeo saobraćajnu nezgodu, posle koje se mislilo da neće ni preživeti, mali Brka je zahvaljujući upornoj Marijani Štulić postao pravi vragolan i živahan psić.

Međutim, da bi mogao neumrono da trčkara po dvorištu, ovaj čupavac mora da nosi zavoje i čarapice na zadnjim šapama kako se ne bi dodatno povredio. A kako u svojim bezbednim avanturama čarapice brzo bivaju pohabane, Marijani i Brki su stalno potrebne nove, spremne za naredna jurcanja.

Foto: Facebook Printscreen/Novosađanke

 Upravo zbog toga ove nedelje je u toku projekat „Moj ljubimac” u vrtiću „Kolibri” u Kovačici, gde je na inicijativu vaspitačice Mie Halupe pokrenuta humanitarna akcija prikupljanja čarapica za Brku.

- Za Brku sam čula pre tri godine preko grupe „Humanitarna licitacija” i od tada sve stare i rasparene čarape šaljem Marijani. Sad smo koleginica Željka Petrović i ja odlučile da postavimo kutiju za čarapice i u našem vrtiću, a deca su oduševljena idejom. Naš cilj je da razvijamo empatiju kod dece i da znaju da postoje i ljudi, ali i životinje sa invaliditetom – priča za novosadski Dnevnik vaspitačica Mia, koja vodi grupu „Leptirići” uzrasta od tri-četiri godine.

Budući da stare čarapice na ovaj način dobijaju novu namenu, psić iz Sonte je dobio nadimak Brka ekolog. Po završetku ovonedeljne akcije, plan je da se za Brku kupe i igračke i hrana, te zajedno sa prikupljenim čarapicama pošalju na Marijaninu adresu.

