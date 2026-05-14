Instalacija hibridne solarne elektrane počela je na pogonskoj zgradi na međustanici Gold gondole Zlatibor. Kako su rekli u ovom javnom preduzeću, završetak radova očekuje se u naredne dve nedelje, u skladu sa vremenskim uslovima, nakon čega će solarna elektrana biti puštena u rad.

Hibridna solarna elektrana, kroz baterijski sistem za skladištenje energije, omogućava nastavak rada sistema i u uslovima prekida mrežnog napajanja, u backup režimu. U prvoj fazi, elektrana će pokrivati oko 20 odsto potrošnje objekta.

- Ponosni smo što ovim projektom pravimo još jedan korak ka zelenijem i održivijem Zlatiboru. Ulaganjem u obnovljive izvore energije unapređujemo energetsku efikasnost sistema, ali istovremeno potvrđujemo i našu posvećenost očuvanju prirodnog okruženja na kojem počiva razvoj Zlatibora - rekla je direktorka JP "Gold gondola Zlatibor" Bojana Božanić.

Foto: Kurir/Z.G.

Projekat se realizuje u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj Opštine Čajetina, koja je preko Ministarstva rudarstva i energetike obezbedila oko 15,3 miliona dinara za realizaciju. Solarna elektrana na Gold gondoli je deo aktivnosti usmerenih ka unapređenju energetske efikasnosti i primeni obnovljivih izvora energije.

Projekat predstavlja deo šireg strateškog opredeljenja ka smanjenju potrošnje električne energije iz mreže, rasterećenju elektroenergetskog sistema i unapređenju održive infrastrukture na Zlatiboru.

