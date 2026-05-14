U okviru nacionalne kampanje "Za srce više" u Vranju je organizovan edukativni događaj posvećen fertilitetu, reproduktivnom zdravlju i značaju pravovremene informisanosti mladih. Edukacija je održana u sredu u prostorijama Javne biblioteke "Bora Stanković" u tom gradu i trajala je dva sata.

Događaj realizuje kabinet ministarke Tatjane Macure, IVF Centar i Kancelarija za mlade Vranje.

Cilj događaja je podizanje svesti o važnosti reproduktivnog zdravlja, prevencije i otvorenog razgovora o temama koje su često nedovoljno zastupljene među mladima. Kroz edukaciju i stručne razgovore učesnici će imati priliku da dobiju korisne informacije, postave pitanja i saznaju više o očuvanju reproduktivnog zdravlja i fertiliteta.

Dragana Ristovski iz IVF Centar, koordinator za vantelesnu oplodnju ističe da je Nacionalna kampanja "Za srce više" pokrenuta u saradnji sa Ministarstvom ministarke bez portfelja Tatjane Macure iz razloga što mladi nemaju dovoljno informacija o svojoj plodnosti trenutno. Prema njenim rečima o informisanosti mladih kada su u pitanju fertilitet i reproduktivno zdravlje najbolje govore podaci sa terena.

"Podaci sa terena pokazuju da kada su u pitanju plodnost, fertilitet i reproduktivno zdravlje ljudi imaju saznanja od oko nekih 18 posto i mislim da je ovo značajna stvar koju radimo na nivou cele Srbije. Bitno je da mladi čuju dovoljno o onome što je bitno za plodnost, na vreme, kako bi mogli da donose svoje odluke za budućnost".

Nacionalna kampanja na nivou je cele Srbije.

"Mi smo do sada prošli kod sedam gradova u Srbiji. Ove nedelje imamo još pet edukacija o plodnosti, tako da je u samom jeku i mladi su dosta zainteresovani što se tiče same kampanje najviše im je zanimljivo da čuju te neke činjenice koje im predstavljamo kroz samu edukaciju o plodnosti. Najbolje je da budu informisani I saznaju prave informacije i na vreme", kaže sagovornica Kurira i naglašava:

Na edukaciji su predstavljene loše životne navike koje utiču na samu plodnost.

"Neke zanimljive činjenice koje su vezane za samu rezervu jajnih ćelija kod žena, Ili za spermatozoide kod muškaraca uz upitnike o fertilitetu i reproduktivnom zdravlju", navodi Dragana Ristovski iz IVF Centar, coordinator za vantelesnu oplodnju.

Srednjoškolke Ena, Teodora i Miljana su učesnice edukacije i očekuju nova saznanja o svemu što je od značaja za reprodukciju, ali i o bolestima koje mogu dovesti do neplodnosti .

"Očekujem više informacija, kada su u pitanju neke bolesti koje nam nisu dovoljno objašnjenje, ili neke zaštite da ne bi došlo do prerane trudnoće, ili do nekih polnih bolesti koje mogu da dovedu do neplodnosti", kaže Ena.

"Sve što budemo čuli danas svakako da nam znači u daljem životu i znaćemo kako da se zaštitimo od nekih polnih bolesti", napominje Teodora.