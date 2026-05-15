Humanost, zajedništvo i dobra volja spojili su meštane Kuzmina kod Sremske Mitrovice, koji su na humanitarnom bazaru uspeli da prikupe čak 472.000 dinara za renoviranje školskog i dečjeg igrališta.

Velika akcija održana je 10. maja u organizaciji inicijative "Kuzminci za Kuzmin", a selo je tog dana praktično živelo kao jedna porodica.

Prodavali su se kolači, piće, igračke, dekoracije i razni proizvodi, dok su brojni građani novac donirali direktno kako bi pomogli uređenje prostora za decu i mlade.

Kako su organizatori saopštili, novac i dalje pristiže, a prvi radovi na igralištu trebalo bi da počnu već za dve nedelje.

Omladina nosila akciju

Posebnu pažnju privukla je omladina Kuzmina, koja je u „Centar cafe“-u prodavala piće i kafu u humanitarne svrhe.

Uz to, događaj su ulepšali nastupi vrtića „Tamaris Kids“, hora „Mini Notini“, folkloraša i Kulturnog centra Kuzmin. Atmosfera je tokom celog dana bila puna muzike, druženja i emocija, a mnogi meštani ističu da se ovakvo zajedništvo retko viđa.

"Hvala svima koji su pomogli"

Organizatori su nakon bazara uputili zahvalnost svim građanima koji su donirali robu, kupovali proizvode ili dali novac za akciju.

- Veliko hvala svima koji su došli, podržali bazar i pomogli da zajedno uradimo nešto lepo za naš Kuzmin - poručili su organizatori.

Ovaj humanitarni bazar pokazao je da male sredine imaju veliko srce i da zajedništvo i dalje može da pokrene velike stvari.