Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Grad Sremska Mitrovica raspisao je javni poziv za dodelu novca za kupovinu udžbenika svim učenicima osnovnih škola na teritoriji grada, a roditelji će dobijati od 8.000 do čak 14.000 dinara po detetu!

Kako je saopštio gradonačelnik Branislav Nedimović, za ovu meru iz gradskog budžeta izdvojeno je ukupno 54 miliona dinara, a pomoć će dobiti oko 5.260 osnovaca.

- Imam jednu veliku vest za sve naše sugrađane, pogotovo za roditelje i đake osnovnih škola. Grad je i ove godine odvojio novac za kupovinu udžbenika za sve učenike osnovnih škola na teritoriji grada Sremske Mitrovice – rekao je Nedimović.

Koliko novca dobijaju roditelji

Iznos pomoći zavisi od razreda koji učenik pohađa:

prvi i drugi razred – 8.000 dinara

treći i četvrti razred – 9.000 dinara

peti razred – 10.000 dinara

šesti razred – 12.000 dinara

sedmi i osmi razred – 14.000 dinara

Novac će biti uplaćivan direktno na račun jednog od roditelja ili zakonskog zastupnika.

Prijave preko škola

Konkurs je već otvoren i traje do 31. avgusta, a prijave se podnose preko osnovnih škola.

– Svako ima pravo u Mitrovici da dobije besplatan udžbenik – poručio je gradonačelnik.

Pravo na pomoć imaju učenici koji su državljani Srbije, imaju prebivalište na teritoriji Sremske Mitrovice i redovno pohađaju osnovnu školu.

Roditelji mogu da biraju

Porodice koje po zakonu već ostvaruju pravo na besplatne udžbenike od države moći će same da odluče da li će uzeti komplet od države ili novac koji daje Grad.

– To je ostavljeno njima na izbor – rekao je Nedimović.

On je dodao i da je ovu odluku podržala i opozicija u lokalnom parlamentu.

– Svako dete ima udžbenik od grada i ovako će biti dok ja upravljam ovom gradskom administracijom – izjavio je gradonačelnik.