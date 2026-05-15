Grupa „Dođi u centar“ iz Melenaca organizuje u ovom selu nadomak Zrenjanina akciju sadnje medonosnog bilja.

Akcija pod nazivom „Zasadi - pčele nagradi“ biće organizovana s ciljem da se uredi prostor namenjen oprašivačima i skrene pažnja na značaj medonosnih biljaka i očuvanja prirode.

„Šta radiš u subotu? Mi imamo plan koji miriše na lavandu, ruzmarin, neven, bosiljak, na smeh i dobru energiju. Bliži nam se Međunarodni dan pčela i zato grupa ’Dođi u centar’ organizuje akciju sadnje u kojoj ćemo zajedno da stvaramo prvi medonosni vrt u Melencima - prostor u kom će svi moći da uživaju“, navode organizatori.

Akcija sadnje, na koju su svi pozvani, biće organizovana u subotu, 16. maja, sa početkom u 9.30 časova, kod košarkaških terena iza škole u Melencima.

„Čekaju te pažljivo odabrane biljke, a tvoje je samo da poneseš dobru volju. Vidimo se“, poručuju organizatori akcije, uz napomenu da se projekat „Prostor koji raste sa ljudima“ realizuje u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“.

Članovi grupe „Dođi u centar“ kažu i da su prethodnih nekoliko nedelja bili vredni kao pčelice. Organizovali su volonterske akcije sa idejom da ožive jedan vredan prostor u centru Melenaca.

„Borili smo se sa divljim rastinjem, šibljem, starim panjevima i raznim otpadom koji se nagomilavao godinama. U ovom izazovu nismo bili sami i zahvaljujući zajedničkim naporima prostor sada dobija novi izgled“, kažu članovi pomenute grupe.

Sada je na redu sadnja medonosnog bilja na tom prostoru, s ciljem da se formira prvi medonosni vrt u Melencima.