Slušaj vest

U Banji Koviljači svečano je otvoren 48. Svetski kongres Međunarodnog udruženja za medicinsku hidrologiju i klimatologiju, čiji je domaćin Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Koviljača". Kongres predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih naučnih skupova iz oblasti balneologije, medicinske hidrologije, klimatologije i rehabilitacije, a okupio je brojne eminentne stručnjake, profesore, istraživače i lekare iz sveta.

Na otvaranju, u čuvenom Kur-salonu, u ime domaćina obratio se direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju, prim. dr Aleksandar Jokić koji je ocenio da je Banja Koviljača danas centar naučnog sveta, svih ljudi koji se, na pet kontinenata, bave banjskim lečenjem, proučavanjem lekovitih efekata lekovitih voda, gasova i peloida.

1/7 Vidi galeriju Banje su veliko blago Srbije Foto: Kurir/T.I.

- Ovo je istorijski dan za našu zemlju, ne samo za Loznicu i Banju Koviljaču, jer ovo je prvi put u 105 godina, koliko postoji Svetsko udruženje balneoklimatologa, da se jedan svetski kongres održava u Banji Koviljači, kod nas, i na to smo jako ponosni. Ovo je najveći kongres po broju prispelih radova i broju zemalja učesnica, više od trideset, a ovde će se pričati o naučnim radovima, efektu lekovitih mineralnih voda na ćelijskom nivou. Prvi put možemo na jednom svetskom kongresu da okupimo sve naše banje i ovo će biti novi početak, nova šansa za razvoj naše banjske medicine. Sigurno je da imamo toliko banja, da su naše vode izuzetno lekovite, lekovitije od mnogih banja u Evropi, ali ljudi koji vode banje moraju to naučno da dokažu. Ne samo da se priča o prevenciji, nego da se to dokaže i da svet dolazi. Malena Banja Koviljača je pre 25 godina dokazala "anti-aging" efekat svojih blata i vode, a danas smo otvorili "pilot studiju" kojom se niko nije bavio, da kupanje u našoj vodi u Koviljači može da izvrši promene u cirkulaciji hormona sreće, serotonina, u našoj krvi. Ako uspemo da to studije dokažu Banju Koviljaču ćemo pozicionirati u sam svetski vrh svetske banjske medicine kao nauke, a ne samo kao lečilišta – kazao je dr Jokić.

Predsednik Udruženja balneoklimatologa Srbije, profesor dr Tomislav Jovanović, specijalista balneoklimatologije, kaže da je balneoklimatologija sadašnjost i budućnost medicinske nauke. Imperativ savremene medicine je produžetak životnog veka i očuvanje zdravlja, a tu ključnu ulogu igraju prirodni lekoviti faktori, a Srbija ih poseduje, kaže on.

- Čak 75 odsto prirodnog lekovitog potencijala Evrope i sveta nalazi se na prostoru Srbije, Bugarske i Makedonije, pri čemu najveći deo pripada Srbiji. Naše banje imaju ogroman potencijal za rehabilitaciju hroničnih poremećaja, što značajno skraćuje proces oporavka i vraća ljude radnim obavezama. Osim lekara, tu je i stručni kadar na svetskom nivou. Održavanje kongresa u Banji Koviljači je neprocenjivo priznanje za samu banju, njeno osoblje i njihov naučni doprinos. Ovo je najznačajniji svetski skup u Srbiji ove godine, ne samo u medicini već u svim oblastima društvenog života, i zaslužuje podršku čitave zemlje – rekao je on.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić rekla je da je Banja Koviljača prepoznata na svetskoj mapi banjskog turizma i rehabilitacije i da je ovo prilika da se predstave ne samo turistički i zdravstveni kapaciteti, već i celokupni potencijali ovoga kraja i države. Navela je da je Srbija dogodine domaćin EKSPA i da je kongres neka vrsta uvoda u taj događaj, a veruje i da će gosti poneti samo lepe slike Banje Koviljače, Loznice i Srbije. Na skupu su govorili i predsednik Svetske asocijacije balneoklimatologa dr Kristijan Fransoa Rok, turski lekar i jedan od najpoznatijih svetskih balneologa prof. dr Mufit Zeki Karagule, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Nemanja Zečević, kao i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije prof. dr Vladislava Vesović Potić.