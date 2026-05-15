Posle tri godine odlazaka u Sevojno na treninge, članovi Streljačkog kluba "Aleksa Dejović" ponovo su dobili svoj kutak u centru Užica. Nova streljana nije samo prostor za treninge – za mnoge mlade strelce ona predstavlja novi početak, bolje uslove za rad i dodatni podstrek da nastave putem sportskih uspeha.

Zahvaljujući zajedničkom angažovanju kluba i grada, prostor je uređen tako da odgovori potrebama takmičara, ali i svih budućih članova koji tek žele da zakorače u svet streljaštva.

Predsednica kluba Slavica Tucović ističe da je iza svih mnogo truda, ali da je najvažnije to što će deca i mladi sada imati bolje uslove za rad i napredovanje.

– Potrudili smo se da prostor uredimo kvalitetno i da sve bude prilagođeno potrebama naših članova i takmičara. Posle tri godine treniranja u Sevojnu, svima nam mnogo znači što smo ponovo u centru grada. Verujemo da će upravo ovi uslovi doprineti novim uspesima i još boljim rezultatima – kaže Tucović.

Da streljaštvo u Užicu ima posebnu tradiciju potvrđuju i brojni uspesi koje su užički strelci ostvarivali tokom godina. Upravo zato je podrška grada ovom klubu, kako poručuju iz lokalne samouprave, ulaganje u sport koji je iznedrio velika imena poput našeg reprezentativca i olimpijca Andrije Zlatića.

Član Gradskog veća Branko Popović naglasio je da je cilj da se što više mladih zainteresuje za ovaj sport i nastavi tradiciju uspešnih užičkih strelaca.

– Želeli smo da klub dobije adekvatan prostor, jer je reč o jednom od najboljih sportskih kolektiva u našem gradu. Nadamo se da će nova streljana privući još više dece i mladih da treniraju streljaštvo i da će među njima biti novih šampiona, naslednika naših velikih strelaca poput Andrije Zlatića – rekao je Popović.

Posebnu radost zbog novog prostora ne kriju ni mladi takmičari. Reprezentativac Mateja Tripković veruje da će nova streljana doneti dodatnu motivaciju svim članovima kluba.

– Mnogo će nam značiti što sada imamo bolje uslove za treninge. Siguran sam da će biti više članova, kvalitetnijeg rada i još boljih rezultata – kaže Tripković.