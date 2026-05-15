Ljubitelji vina i ove godine imaće priliku da se okupe na osmoj "Priči o vinu", koja će sutra biti održana u Muzeju Jadra. Posetioce očekuje izložba vina, obraćanje predstavnika gradske uprave i vinarija, dok će istorijat gajenja vinove loze predstaviti istoričar Stefan Vilić.

Lozničani će moći da probaju vina iz Knjaževca, Šida, Sremskih Karlovaca, Novog Slankamena, Velike Drenove kod Trstenika, Bujanovca, Beške, Iriga i Vinče kod Topole, kao i vina vinarija "13. jul – Plantaže" iz Crne Gore i "Stobi" iz Severne Makedonije. U ponudi će biti i sirevi "Farmera" iz Čuruga.

Foto: Kurir/T.I.

Za dobro raspoloženje pobrinuće se pijanistkinja Marija Petrović i gitarista Bucko Tošić, uz poruku organizatora da vino i muzika "odlično idu zajedno". Manifestacija počinje u 17 časova i traje do 23 sata, a ulaz i degustacija su besplatni.

U Centru za kulturu "Vuk Karadžić", koji je organizator, ističu da je ova manifestacija jedinstvena jer se održava u prostoru muzeja, što joj daje poseban ambijent i atmosferu.

Naziv "Priče o vinu" u Loznici nije slučajan — prema predanju, grad je ime dobio po vinovoj lozi koja se u ovom kraju gajila još u rimsko doba, što ovoj manifestaciji daje i istorijsku simboliku.

