Užički lovac na zmije Arsenije Hadži Basur Zmaj imao je prvu intervenciju hvatanja zmije ove godine. Kako kaže, pomalo ga iznenađuje što je poziv stigao tek sada, s obzirom na to da je ranijih godina zmija bilo i tokom aprila.

Basur je ove godine počeo da obeležava Jeremijevdan, 14. maja, kako navodi, u čast zaštitnika od zmija Svetog Jeremije.

– Dok sam slavio sa gostima Jeremijevdan imo sam poziv da se ispred prodavnice u užičkom naselju Rosulje nalazi zmija. Ostavi sam goste i otišao uhvatio tu zmiju. To je bila smukulja, neotrovnica i nije opasna, ali zbog šara malo podseća na šarku, pa je se ljudi plaše – kaže Basur.

Ranijih godina, kako navodi, građani su ga pozivali već u aprilu, ali ove sezone prvi poziv stigao je tek sredinom maja.

– Zanimljivo je da mi je ovo prva intervencija ove godine i to baš na dan Svetog Jeremije, kada i po narodnom verovanju zmije "izlaze" – kaže Basur sa osmehom.

On apeluje na građane da u slučaju susreta sa zmijom ne ulaze u kontakt sa njom.

– Svako ko vidi zmiju neka je ne dira, neka je zaobiđe u širem luku – upozorava on.

Kako ističe, na šetalištima u gradu, naročito u kanjonu Đetinje, moguće je sresti i poskoka i šarku, pa je potreban dodatni oprez.