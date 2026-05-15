Prema podacima JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o zadržavanjima na teretnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, na izlazu, čekaju 60 minuta, dok na GP Sremska Rača, takođe na izlazu, čekaju 120 minuta.