Srbija
PRESEK STANJA NA GRANICAMA Evo koliko se čeka za prelazak, samo na jednom mestu dva sata
Slušaj vest
Prema podacima JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.
Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kada je reč o zadržavanjima na teretnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, na izlazu, čekaju 60 minuta, dok na GP Sremska Rača, takođe na izlazu, čekaju 120 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Reaguj
Komentariši