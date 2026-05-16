Slušaj vest

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji takođe nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozače ovog vikenda očekuje promenljivo i nestabilno vreme, zbog čega vožnja povremeno može biti teža, a posebno u drugoj polovini dana kada iz RHMZ u pojedinim krajevima naše zemlje najavljuju vetar koji može imati olujnu snagu, praćen gradom i jakim pljuskovima.

Zato danas, ali i u narednim danima, budite spremni na moguće vremenske nepogode koje u trenutku menjaju uslove vožnje, upozoravaju iz AMSS-a.

Ne propustiteSrbijaOGLASIO SE AMSS: Zadržavanja samo za teretnjake na izlazu na graničnom prelazu Batrovci - tri sata
kamioni01 AP Edvard Molnar.jpg
DruštvoPresek stanja na putevima: Teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju po tri sata na graničnom prelazu Batrovci, a do dva na ovom
Grčka granica Evzoni
DruštvoAMSS: Povoljni uslovi za vožnju, kamioni na Batrovcima čekaju tri sata
KORIDOR9.jpg
DruštvoAMSS: Voda na kolovozu otežava vožnju, oprez zbog nevremena i proklizavanja
LOZNICA - Ispraznila bašte.JPG