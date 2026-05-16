Slušaj vest

U naselju Ratejska, na putu Prijepolje – Brodarevo, snimljena je opasna scena. Dečak se vozio na krovu autobusa, a snimak koji se širio društvenim mrežama uznemirio je javnost.

Nezvanično saznajemo da su pripadnici saobraćajne policije u Prijepolju podneli prekršajnu prijavu protiv maloletnog lica i njegovog oca zbog ovog incidenta.

Najverovatnije je u pitanju školski autobus koji se saobraća na toj liniji. Maloletnik se kroz šiber popeo na krov autobusa, dok je vozilo bilo u pokretu. Policija je indetifikovala maloletno lice, nakon čega su protiv njega i njegovog oca podnete odgovarajuće prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

00:09
Dečak se vozi na autobusu na putu Prijepolje – Brodarevo Izvor: Kurir

Nadležni kažu da je samo pukom srećom izbegnuta tragedija i apeluju na mlade i roditelje da utiču na svoju decu, da se uzdrže od ovakvog ponašanja koja direktno ugrožava živote.

Kurir.rs/ Z.G.

Ne propustiteInfoBizOVO SU TRENUTNO NAJTRAŽENIJE PROFESIJE U PRIJEPOLJU: Na Sajmu zapošljavanja 15 poslodavaca ponudilo 80 radnih mesta
Pekari, kuvari, šivači - ovo su trenutno najtraženije profesije u Prijepolju Na - 15.05.2026.jpg
SrbijaRAZVILA SE TROBOJKA PREKO CELOG PRIJEPOLJA: Svečano obeležena hramovna slava Svetog Vasilija Ostroškog (FOTO)
Dugačka trobojka i stotine vernika Prijepolje svečano obeležilo hramovnu slavu i - 13.05.2026.jpg
SrbijaSKUPILI SE PRIJEPOLJCI DA OČISTE ČUVENU PLAŽU: Velika volonterska akcija čišćenja kupališta na Limu (FOTO)
rina-ad521c9c-307d-4783-9642-0b526d45a2db-0.jpg
InfoBizKod manastira Mileševa niče etno naselje: Brvnare, bazen i spa centar, a atmsfera domaća - ovo su svi detalji o novom kompleksu
screenshot-20231227-095314.jpg