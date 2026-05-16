Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U naselju Ratejska, na putu Prijepolje – Brodarevo, snimljena je opasna scena. Dečak se vozio na krovu autobusa, a snimak koji se širio društvenim mrežama uznemirio je javnost.

Nezvanično saznajemo da su pripadnici saobraćajne policije u Prijepolju podneli prekršajnu prijavu protiv maloletnog lica i njegovog oca zbog ovog incidenta.

Najverovatnije je u pitanju školski autobus koji se saobraća na toj liniji. Maloletnik se kroz šiber popeo na krov autobusa, dok je vozilo bilo u pokretu. Policija je indetifikovala maloletno lice, nakon čega su protiv njega i njegovog oca podnete odgovarajuće prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

00:09 Dečak se vozi na autobusu na putu Prijepolje – Brodarevo Izvor: Kurir

Nadležni kažu da je samo pukom srećom izbegnuta tragedija i apeluju na mlade i roditelje da utiču na svoju decu, da se uzdrže od ovakvog ponašanja koja direktno ugrožava živote.