Napušteni objekat na uglu ulica Mladena Stojanovića i Rade Trnića u Kikindi planuo je u noći između petka i subote, uznemirivši žitelje tog dela grada.

U Kikindi Gorela napuštena prodavnica Izvor: Kurir

Kako je za Kurir rečeno u kikindskoj policiji, požar je prijavljen nešto pre 2.30 časova, nakon čega su na teren odmah upućene vatrogasne ekipe.

- Vatra je zahvatila napušteni stari objekat, u kojem se nekada nalazila prodavnica. Na lice mesta izašlo je pet pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice sa dva vozila. Požar je lokalizovan i ugašen za petnaestak minuta - navode iz policije.

Napušteni objekat u Kikindi Foto: S.u.

U incidentu nije bilo povređenih, ali je na objektu pričinjena materijalna šteta.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a okolnosti pod kojima je vatra buknula biće naknadno utvrđene.