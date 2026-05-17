"Mnogo je ljudi bilo tog dana u crkvi Svete Petke. Tada je Arhiepiskop i Mitropolit vranjski Gospodin Pahomije izvršio svečani prenos svetih moštiju. Svete mošti pet svetaca iz manastira Sveti Nikola sada su u našoj svetinji. Okupilo se mnogo vernika bilo ih je i u crkvi i u dvorištu. Među vernicima i mladi i stari i deca", priča domaćica Svete Petke Stana Naumović.

Ona kaže da je u trenutku kada je Arhiepiskop i Mitropolit vranjski Gospodin Pahomije položio mošti u kivot, beli golub sleteo na krov crkve.

"Ljudi su bili iznenađeni, uzbuđeni, žene su plakale. Isto tako beli golub se spustio i kad je bilo kupanje krsta. A golub predstavlja Duha Svetog …. I Sad kad otvorimo crkvu kad je služenje vernici kažu da se oseća neki blagodatni miris. Mnogi od njih me pitaju da li smo promenili tamjan zbog drugačijeg mirisa. Tamjan nismo promenili kažem im, koristimo isti".

- Ljudi tvrde da se blagodatni miris oseća I ispred kapije na ulazu u crkvu od kako su mošti tu. Zajedno sa Svetom Petkom mole Boga za sve nas - ističe Stana.

- U molitvenoj atmosferi, uz čitanje Akatista Svetoj prepodobnomučenici Paraskevi, u sveti hram prenete su mošti Svetih Surduličkih mučenika, Svetih srpskih novomučenika jasenovačkih, Svetih prepodobnomučenika i mučenika rmanjskih, Svetih prepodobnih mučenika Savaitskih i Svetog mučenika Andromina. Ovaj blagosloveni događaj sabrao je verni narod koji je sa pobožnošću i molitvenim strahopoštovanjem pristupio celivanju svetih moštiju, proslavljajući Gospoda koji se proslavlja u svetima Svojim. Prisustvo moštiju svetih mučenika i ispovednika vere predstavlja veliki duhovni blagoslov i ukrepljenje za verni narod grada Vranja i čitave Eparhije vranjske. Neka molitve Svete prepodobnomučenice Paraskeve i svih svetih čije su mošti prenete u ovaj hram budu na duhovnu korist, ukrepljenje u veri i spasenje svih vernih - navedeno je na web stranici Eparhije Vranjske.

Domaćica Svete Petke Stana napominje da se ovoj crkvici oni koji jednom dođu jednostavno vraćaju i to ne samo iz Vranja nego i sa strane iz ostalih gradova Srbije pa i šire.

- Bili su ljudi koji žive u Kanadi, a rodom su iz Vranja, dolazili su i iz Republike Srpske. Pričaju da nikada nisu videli tako neobičnu crkvu. I nakon molitve ostanu I po sat vremena u dvorištu ispred krsta, toliko neku blagodat, spokoj i prijatnost osećaju dok borave u našoj svetinji - kaže Stana.

Ona navodi da je nedavno u Vranju održan skup arhitekata iz cele Srbije. Učesnici su obišli Svetu Petku.

- I onda su došli da posete ovu crkvicu. Čuli su za Beli most. Crkva i Beli most imaju svoju istoriju. Bili su tog dana, ali su došli i sutradan da osete blagodat, tišinu i taj mir bez obzira što su bili prethodnog dana.

Domaćica svetinje navodi da su vernici crkvi darivali kandila i drveno bure za svetu vodicu.

Ko jednom uđe u ovu svetinju rado joj se i vraća, kaže na kraju sagovornica Kurira.