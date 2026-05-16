Jako nevreme praćeno gradom zahvatilo je danas Vranje i okolinu, donoseći kratkotrajne, ali intenzivne nepogode u ovom delu Srbije.

Grad veličine graška padao je oko 14.20 časova, ali je srećom kratko trajao. Nepogodu su pratili olujni vetar i grmljavina, dok je nakon nekoliko minuta grad prešao u kišu, pa je čitav nevremenski talas trajao svega petnaestak minuta.

Vranje

U pojedinim delovima grada, posebno u višim zonama, zabeležen je i prekid interneta i kablovske televizije. Svedoci navode da je nakon udara grada zemlja u dvorištima pobelela, dok je pre nevremena usledilo naglo naoblačenje i pojačan vetar posle sparnog prepodneva.

Temperatura u Vranju tokom nevremena iznosila je oko 20 stepeni, a vremenske prilike su se nakon kratkog haosa postepeno stabilizovale.