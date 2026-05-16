Stravična oluja pogodila jug Srbije: Počeo da tutnji i grad, olujni vetar prekinuo internet i kablovsku televiziju u nekim delovima grada (FOTO/VIDEO)
Jako nevreme praćeno gradom zahvatilo je danas Vranje i okolinu, donoseći kratkotrajne, ali intenzivne nepogode u ovom delu Srbije.
Grad veličine graška padao je oko 14.20 časova, ali je srećom kratko trajao. Nepogodu su pratili olujni vetar i grmljavina, dok je nakon nekoliko minuta grad prešao u kišu, pa je čitav nevremenski talas trajao svega petnaestak minuta.
U pojedinim delovima grada, posebno u višim zonama, zabeležen je i prekid interneta i kablovske televizije. Svedoci navode da je nakon udara grada zemlja u dvorištima pobelela, dok je pre nevremena usledilo naglo naoblačenje i pojačan vetar posle sparnog prepodneva.
Temperatura u Vranju tokom nevremena iznosila je oko 20 stepeni, a vremenske prilike su se nakon kratkog haosa postepeno stabilizovale.
