Slušaj vest

Na poziv rukovodstva ruskog grada Lipecka, delegacija Grada Kruševca boravila je u zvaničnoj poseti ovoj ruskoj oblasti, povodom obeležavanja Velikog Dana pobede i značajnog jubileja – tačno 10 godina od uspostavljanja pobratimskih odnosa između dva grada. Delegaciju iz Srbije predvodio je član Gradskog veća Grada Kruševca Miloš Ašanin.

U okviru ove tradicionalne posete, domaćini su priredili srdačan prijem za srpsku delegaciju, koju su pored Miloša Ašanina činili arhimandrit Luka Babić, iguman manastira Karno kod Srebrenice, Vladan Ranković i Dejan Lugonja.

- Tokom zvaničnog susreta istaknuto je da Kruševac i Lipeck već celu deceniju vezuje iskreno prijateljstvo, zajednički projekti, kulturne inicijative, ali i duboko poštovanje zajedničke istorije, tradicionalnih vrednosti i sećanja na herojstvo dva naroda. Na sastanku je razgovarano o novim oblastima saradnje, sa posebnim akcentom na povezivanje nevladinog sektora i očuvanje istorijskog sećanja.

Ovom prilikom potpisan je važan sporazum o saradnji između Lipecke regionalne javne organizacije "Savez oficira i veterana Vazduhoplovnih snaga" i srpske organizacije Srpsko-rusko bratstvo "Sveti Arhangel Mihailo". Ovaj korak će, kako je ocenjeno, značajno doprineti patriotskom vaspitanju mladih, očuvanju istorijske istine i jačanju duhovnih veza srpskog i ruskog naroda, izjavio je Miloš Ašanin.

1/5 Vidi galeriju Delegacija Kruševca posetila grad Lipeck u Rusiji Foto: Ustupljene fotografije, Miloš Ašanin

Prema njegovim rečima, jedan od ključnih rezultata ove posete je dogovor o predstojećem održavanju „Nedelje srpske kulture u Lipecku“. Ova manifestacija biće jedinstvena prilika da se građani Lipecka bliže upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Srbije, našom tradicijom, umetnošću i nacionalnim identitetom.

Član Gradskog veća Miloš Ašanin izrazio je veliku zahvalnost domaćinima na gostoprimstvu i istakao da će Grad Kruševac nastaviti da aktivno razvija i unapređuje saradnju sa Lipeckom, spajajući naše građane kroz kulturu, zajedničke vrednosti i trajno prijateljstvo.