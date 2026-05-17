VREDNA DONACIJA ZA BOLJU POMOĆ PACIJENTIMA: Zdravstveni centar Loznica dobio sanitet (FOTO)
LOZNICA - Zahvaljujući humanoj i nesebičnoj donaciji sugrađanke Snežane Matić, koja živi i radi u Austriji, loznički Zdravstveni centar dobio je sanitetsko vozilo, saopšteno je iz ove ustanove.
Ova vredna donacija imaće veliki značaj za svakodnevni rad zdravstvenih službi, brži i bezbedniji transport pacijenata, kao i kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite građanima, navedeno je u saopštenju.
Foto: ZC Loznica
Ovaj plemeniti gest predstavlja primer humanosti, solidarnosti i ljubavi prema rodnom kraju.
Uprava Zdravstvenog centra Loznica upućuje iskrenu zahvalnost donatorki, kao i svima koji su pomogli realizaciju ove donacije, ističe se u saopštenju.
