LOZNICA - Zahvaljujući humanoj i nesebičnoj donaciji sugrađanke Snežane Matić, koja živi i radi u Austriji, loznički Zdravstveni centar dobio je sanitetsko vozilo, saopšteno je iz ove ustanove.

Ova vredna donacija imaće veliki značaj za svakodnevni rad zdravstvenih službi, brži i bezbedniji transport pacijenata, kao i kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite građanima, navedeno je u saopštenju.

LOZNICA - Pomoć zavičaju.jpg
Foto: ZC Loznica

Ovaj plemeniti gest predstavlja primer humanosti, solidarnosti i ljubavi prema rodnom kraju.

Uprava Zdravstvenog centra Loznica upućuje iskrenu zahvalnost donatorki, kao i svima koji su pomogli realizaciju ove donacije, ističe se u saopštenju.

