Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je danas objavilo da će se od sutra, nedelje, 17. maja, od 19 časova, do petka, 22.maja, izvoditi radovi na rehabilitaciji deonice državnog puta Prvog A reda Broj 1, petlja Nova Pazova – petlja Batajnica, u smeru Novi Sad-Beograd.

Za saobraćaj će biti zatvorene vozna i preticajna traka desne kolovozne trake smera Novi Sad-Beograd.

Saobraćaj će ka Beogradu ići zaustavnom saobraćajnom trakom i preticajnom trakom suprotnog smera.

Saobraćaj ka Novom Sadu će ići voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Petlje Nova Pazova i Novi Banovci biće otvorene za vozila iz oba smera.

