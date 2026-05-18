Slušaj vest

Loznički Muzej Jadra bio je u subotu mesto gde se točilo dobro vino, pričale zanimljive priče i uživalo u muzici i druženju. Osmi put je muzej bio domaćin izložbe ''Priče o vinu'', svojevrsnog sajma na kome su vinarije iz Srbije i regiona izložile vina koja su posetioci mogli da probaju i provere da li je ''u vinu istina''.

Program je otvorila Snežana Nešković Simić, direktorka Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'', koji je organizator izložbe ''Priče o vinu'', koja je, kako je kazala postala tradicionalna, a sada je okupila trinaest vinarija.

- Ova izložba dokazuje da ovakve manifestacije imaju budućnost. Hvala svim vinarijama i posetiocima koji žele da neguju kulturu vina, a to nije jedna, obična, isprazna priča. Drago mi je što ste došli iz svih krajeva Srbije i očekujem da ćemo svi uživati u ukusima kvalitetnih vina koja ste pripremili – rekla je ona, a obratio se i Milan Jugović, pomoćnik gradonačelnika Loznice, grada koji podržava ''Priče o vinu''.

On je naveo da je priča o vinu prethodnih godina rasla, tako da je to sada manifestacija sa lepom tradicijom, koja okuplja ozbiljne vinare iz naše zemlje i regiona.

- Vino i vinova loza imaju posebno mesto u kulturi i tradiciji našeg naroda, njihov značaj je veliki, kako u svakodnevici običnog čoveka, tako, i na primer, u nekim drugim oblastima, poput epskih narodnih pesama, gde je vino uvek bilo nezaobilazan motiv. U našim krajevima vino se uzgaja više od 1.700 godina i gotovo da nije bilo kuće u Srbiji koja nije imala vinograd i pravila vino.

1/13 Vidi galeriju Održana manifestacija ''Priča o vinu'' Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Ovakve manifestacije su prilika ne samo da se okupe ljubitelji vina i vinari, već možda i da neko dobije inspiraciju da se bavi jednim zaista lepim poslom. Kada je u pitanju naš grad, vino i vinova loza i Loznica imaju neraskidivu vezu, jer po predanju, ime našeg grada potiče od vinove loze, tako da ona svoje mesto ima i u grbu grada – kazao je Jugović.

O istorijatu vina kazivao je Stefan Vilić, istoričar iz Muzeja Jadra, a potom je govorio Sava Jojić vlasnik vinarije ''Mačkov podrum'' iz Iriga koji je rekao da ima nešto u Loznici što privlači vinare, a to nije veliko tržište za prodaju vina, jer da je do tržišta, bilo bi ih četiri-pet. On je kazao da se plaši da veliki biznismeni ''ne ubogalje naše vinogradarstvo i vinarstvo''.

- Oni povlače crtu da vide da li je bilo koristi, a mi radimo i kad koristi nemamo. Vino je naša ljubav, to je smisao života. Dok je nas, biće velikih vina. Mi svako vino mazimo, pazimo i ljubimo, a u korporativnim vinarijama su bitna kvalitetna vina, ali pare na prvom mestu. Pozdravite male vinare, pijte njihova vina da opstanemo. U ovom nakaradnom neoliberalizmu, neokonceptu, woke i ostalih filozofija, prosto ćemo nestati. Znači, čuvajte nas, a mi ćemo brinuti o vama. Ovde nema loših vina, sva su dobra, stvar je samo ukusa, uživajte u vinima koja smo danas doneli. Živeli! – završio je Jojić.

Uz dobro vino ide i pesma, za dobro raspoloženje potrudio se dvojac, gitarista Bucko Tošić i klavijaturista Gordan Arsić, a posetioci su nepca podredili temeljnom ''proučavanju'' vina iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije. Manifestacija je počela u pet popodne i trajala do 11 uveče, a ulaz i degustacija bili su, kao i uvek, besplatni.