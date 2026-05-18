Na zaječarskoj Kraljevici održan je prolećni vašar, prvi od tri koja se tradicionalno održavaju svake godine.

Prvog vašarskog dana Zaječarci su krenuli na vašarište u izviđanje i razgledanje, kako bi videli šta se sve i po kojoj ceni nudi, da bi naredna dva dana mogli da pazare natenane. Ima i onih koji žele da izbegnu gužvu, ali i najavljenu kišu, kako bi mogli da pronađu po povoljnoj ceni ono što im je potrebno.

Čak i oni koji na vašar ne idu u kupovinu, već samo u šetnju, ne mogu da odole mekicama čija je cena 100 dinara.

Cena pljeskavice je 400 dinara, kilogram prasećeg pečenja 3.000, a jagnjećeg 3.500 dinara.

U šarenilu robe, svako je mogao da nađe nešto za sebe: peškire, posteljine, šerpe, zavese, tepihe, nameštaj, veš, obuću, nakit, igračke, balone, predmete domaće radinosti…

Na omiljenim gomilicama, kao i uvek, firmirana garderoba za svačiji džep. Za najmlađe posetioce najomiljenije mesto na vašaru je luna-park. 

