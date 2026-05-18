kvalifikovao se i za svetsko prvenstvo

Dok u ringu niže pobede i osvaja medalje, Muhamed Dupljak van sportskih borilišta ostaje skroman, miran i posvećen učenik kog profesori i drugovi opisuju kao primer mladog sportiste koji uspešno usklađuje školu i treninge.

Muhamed je nedavno osvojio zlatnu medalju na Prvenstvu Srbije u lou-kiku za kadete, juniore i seniore u Kraljevu, gde je u konkurenciji starijih juniora do 91 kilograma ostvario dve sigurne pobede rezultatom 3:0 i tako po treći put uzastopno postao državni prvak.

„Osvojio sam državno prvenstvo, to mi je treća titula zaredom i time sam obezbedio mesto u reprezentaciji, a pritom sam se kvalifikovao i za Svetsko prvenstvo“, kaže Muhamed.

Do zlata je stigao dominantno, a posebno ističe finale u kojem je jednoglasno slavio kod svih pet sudija.

„Prvi protivnik mi je bio Nikola Ranković iz Lazarevca. Dobio sam oba meča 3:0 odlukom sudija, a u finalu sam kod svih pet sudija dobio 5:0“, priča ovaj mladi Novopazarac.

Iako svakodnevno trenira i često putuje na takmičenja, školske obaveze ne zapostavlja. Kaže da je na takav tempo navikao još od detinjstva.

„Treniram više od 12 godina i navikao sam na to. Imam trening pre škole, okupam se, dođem na nastavu, a posle škole me čeka novi trening“, objašnjava Muhamed.

Njegovi drugovi iz razreda kažu da ga sportski uspesi nisu promenili.

"Dobar drug"

„Muhamed je mnogo dobar drug, znamo se dugo i pre srednje škole. Fenomenalan je i u sportu i u školi, uvek je tu da pomogne“, kaže njegov školski drug Matija Samčević.

Slično mišljenje deli i Andrej Šubarić, koji ističe da je Muhamed veliki oslonac svom odeljenju.

„Mnogo je dobar drug i odličan sportista. Nadamo se da će uspeti u svom sportu“, kaže Andrej.

Posebno ponosni na njega su profesori i uprava škole. Razredna Selma Halković kaže da je Muhamed primer kako uz disciplinu i organizaciju mogu uspešno da se usklade sport i obrazovanje.

„Meni je zaista čast što sam razredna ovakvom učeniku. U svakodnevnom životu je miran, vedar i nasmejan, dok je u ringu pravi borac. Pokazao je da je moguće uskladiti sportske i školske obaveze“, istakla je Halković.

Podršku mladom šampionu pruža i škola, koja mu izlazi u susret zbog čestih priprema i takmičenja.

„I kolege i uprava škole pružaju mu veliku podršku jer je pokazao profesionalnost i odgovornost“, dodala je njegova razredna.

Direktorka škole Dženana Raždaginac navodi da Muhamedov uspeh nije samo lični, već i uspeh škole i grada.

„On je dokaz da sport i obrazovanje mogu zajedno da se razvijaju. Rad, disciplina i upornost se uvek isplate“, poručila je Raždaginac.