Slušaj vest

Selo Drenča u opštini Aleksandrovac, čuveno po manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice iz 14. veka, može se pohvaliti kulturno-istorijskim dobrima, a posebno mesto u životu meštana zauzimao je Dom kulture.

Ne zna se tačna godina njegove izgradnje, ali stariji meštani pamte da je to bilo negde sredinom osamdesetih godina prošlog veka. Od samog početka, ova ustanova odigrala je ključnu ulogu u kulturnom životu sela, služeći kao prostor za lokalne manifestacije, koncerte, bioskopske projekcije i okupljanja meštana.

Obnova Doma kulture u Drenči Foto: Ž. M.

Međutim, tokom vremena zgrada je pokazivala znakove dotrajalosti, obnova je zanemarivana, te Dom više nije bio bezbedan za korišćenje. Svesna važnosti ovog objekta za ovu sredinu, lokalna samouprava obezbedila je sredstva i započela proces revitalizacije i obnove Doma kulture.

Radovi na obnovi i uređenju Doma kulture u Drenči su u toku i odvijaju se prema planu. Radove su obišli predsednica opštine Jelena Paunović i predsednik Skupštine opštine Milan Minić sa saradnicima.

Inicijator akcije u Drenči Marko Vukosavljević zahvalio je, u ime meštana sela, Opštini na dodeljenim sredstvima i dodao da će realizacijom ovog projekta obnovljeni Dom ponovo biti mesto okupljanja, druženja i razvoja kulturnog i društvenog života.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaZASTOJ NA ULASKU U PLATIČEVO: Šlep služba sletela sa puta, saobraćaj normalizovan (FOTO)
WhatsApp Image 2026-05-17 at 12.53.09.jpeg
SrbijaNIKAD VIĐENO, RODILO SE PRASE BEZ UŠIJU?! Jedni se krste, drugi ga slikaju! Narod pod Maljenom ovo ne pamti a desilo se u Boškovom svinjcu, ovako mu tepaju FOTO
Neobično_prase_bez_ušiju_u_selu_pod_planinom_Maljen__foto__RINA.jpg
SrbijaOVO JE BIK JABLAN OD SKORO 2 TONE, ZVEZDA NS SAJMA POLJOPRIVREDE! Mnogi dolaze samo njega da vide, ali i zver od kombajna koji košta POLA MILIONA EVRA (FOTO)
66.png
Srbija"MOJ TATA IMA DVA SINA I OBE SMO ĆERKE!" Sestre vrednice napravile ršum na mrežama, nema posla koji ne znaju, cepaju drva, mešaju cement da ovim obraduju oca!
Screenshot 2026-05-11 143843.png