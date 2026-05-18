Slušaj vest

Selo Drenča u opštini Aleksandrovac, čuveno po manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice iz 14. veka, može se pohvaliti kulturno-istorijskim dobrima, a posebno mesto u životu meštana zauzimao je Dom kulture.

Ne zna se tačna godina njegove izgradnje, ali stariji meštani pamte da je to bilo negde sredinom osamdesetih godina prošlog veka. Od samog početka, ova ustanova odigrala je ključnu ulogu u kulturnom životu sela, služeći kao prostor za lokalne manifestacije, koncerte, bioskopske projekcije i okupljanja meštana.

1/6 Vidi galeriju Obnova Doma kulture u Drenči Foto: Ž. M.

Međutim, tokom vremena zgrada je pokazivala znakove dotrajalosti, obnova je zanemarivana, te Dom više nije bio bezbedan za korišćenje. Svesna važnosti ovog objekta za ovu sredinu, lokalna samouprava obezbedila je sredstva i započela proces revitalizacije i obnove Doma kulture.

Radovi na obnovi i uređenju Doma kulture u Drenči su u toku i odvijaju se prema planu. Radove su obišli predsednica opštine Jelena Paunović i predsednik Skupštine opštine Milan Minić sa saradnicima.

Inicijator akcije u Drenči Marko Vukosavljević zahvalio je, u ime meštana sela, Opštini na dodeljenim sredstvima i dodao da će realizacijom ovog projekta obnovljeni Dom ponovo biti mesto okupljanja, druženja i razvoja kulturnog i društvenog života.